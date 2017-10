Europa League - Nizza vs Lazio, le formazioni ufficiali - Lazio Twitter

Sfida al vertice del Gruppo K. 6 punti per Lazio e Nizza, un vantaggio considerevole sulle inseguitrici. L'atto primo della contesa si gioca in terra francese, 90 minuti per apprezzare la Lazio 2, costruita con intelligenza da Simone Inzaghi. Importante l'approccio alla gara, dopo la vittoria straordinaria, quanto faticosa, contro la Juventus in campionato.

Le formazioni

Partiamo dagli ospiti. Nessuna novità in casa Lazio. Inzaghi conferma le impressioni della vigilia ed offre la prima casacca da titolare a Nani. Il portoghese si abbina a Caicedo nel comparto offensivo. In mediana, un solo elemento di "spicco", Milinkovic Savic, con Murgia che può sfruttare il palcoscenico europeo. Radu guida il pacchetto a tre di difesa.

La formazione di casa si affida soprattutto all'estro degli avanti. Sneijder ha ampia libertà e può svariare alle spalle di Mario Balotelli, unico attaccante di ruolo. Mendy è il mastino in mediana, l'ex Bayern Dante al centro della retroguardia.