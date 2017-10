Lazio - Cagliari in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (20:45)

Si gioca all'Olimpico, impianto da 70.000 mila posti a sedere situato a Roma.

Diego Lopez vara il 3-5-2. Crosta tra i pali. Andreolli, Pisacane e Capuano i tre centrali. Cigarini vertice basso, Barella e Ionita a sua protezione con Dessena e Padoin esterni. Davanti Sau e Pavoletti.

Snodo importante per il Cagliari, che fa i conti con i molteplici problemi che sono sorti questa stagione. Rastelli aveva racimolato solo 6 punti in 8 giornate - vittorie contro Crotone e Spal - e la sconfitta contro il Genoa in casa ha pesato sul suo futuro. Al suo posto è tornato Diego Lopez, che ha il difficile compito di risollevare una squadra demotivata e sfiduciata. Contro la Lazio lo scoglio è mastodontico, ma la riscossa non può attendere.

Solito 3-5-1-1 per Inzaghi. Strakosha in porta, trittico difensivo formato da Bastos, De Vrij e Radu. Cerniera di centrocampo composta da Parolo, Leiva e Lulic, Marusic e Milinkovic-Savic sulla fascia. Davanti, Luis Alberto precede Immobile.

Simone Inzaghi sta plasmando la sua Lazio giorno dopo giorno, ed il risultato è più che ottimo. I biancocelesti volano, come l'Aquila simbolo della squadra, ed inanellano risultati soddisfacenti ed importanti: la vittoria contro la Juventus - 2° in altrettanti impegni ufficiali, dopo il 3-2 in Supercoppa Italiana maturato in extremis grazie alla zampata di Murgia - li ha resi consapevoli della loro forza proiettandoli al 3° posto, proprio a pari punti con la Vecchia Signora. In Europa League, il 3-1 rifilato al Nizza li trasporta al primo posto solitario nel gruppo K. Adesso il Cagliari, chi si ferma è perduto.

Sono 62 i precedenti totali, la Lazio comanda con 30 vittorie. I precedenti all'Olimpico sono invece 31, con i biancocelesti a 19 vittorie ed i sardi a 7; 5 i pareggi. L'ultimo head to head risale al marzo scorso: al Sant'Elia, Cagliari e Lazio non si fanno male chiudendo sul risultato di 0-0.

Arbitra Luca Pairetto coadiuvato da Mondin e De Meo, quarto uomo Giua. V.A.R. (video assistant referee) Pasqua, A.V.A.R. (assistant of the video assistant referee) Balice.