Lazio: contro il Bologna spazio ai titolari, Radu si ferma per l'influenza

Source photo: profilo Twitter SS Lazio

Continuare a sognare e, soprattutto, vincere. Sarà più o meno questo lo spot che circola in questi giorni in casa Lazio, con i ragazzi di Simone Inzaghi seriamente intenzionati ad inanellare la quinta vittoria consecutiva. Per inseguire ancora le posizioni nobili della classifica, i biancocelesti non dovranno però sottovalutare i prossimi avversari del Bologna, collettivo arcigno ed attualmente ottavo, distante solo tre lunghezze dalla sesta piazza, valevole i preliminari di Europa League. Nell'ultima rifinitura, Inzaghi non ha ancora sciolto le riserve, testando tutti i suoi ragazzi in diverse formazioni. Assente Radu, fermato da un brutto attacco influenzale.

Secondo le poche informazioni estrapolabili dagli ultimi allenamenti, Simone Inzaghi dovrebbe comunque scendere in campo con il consueto 3-4-2-1, modulo che ormai fornisce le maggiori sicurezze sia tecniche che tattiche. Davanti a Strakosha, la difesa a tre dovrebbe prevedere l'utilizzo di Bastos, de Vrij e Luiz Felipe in caso di defezione dell'acciaccato Radu. Dietro all'unica punta Ciro Immobile, Luis Alberto e Sergej Milinkovic-Savic, con quest'ultimo incaricato di fungere da cerniera tra mediana e trequarti. Qualche dubbio, invece, a centrocampo, dove Marusic e Lulic saranno fino all'ultimo incalzati da Patric e Lukaku. Nessun problema, infine, per Lucas Leiva e Parolo.

Intervistato da Lazio Style Channel, il vice-allenatore della Lazio, Massimiliano Farris, ha detto la sua sull'ottimo momento della rosa biancoceleste: "Contro il Cagliari abbiamo schierato una delle nostre formazioni tipo. Dobbiamo ancora recuperare Wallace e Lukaku oltre a Dusan Basta, in gare ufficiali inoltre non abbiamo ancora mai avuto a disposizione Felipe Anderson, che non è uno qualunque. Ciò nonostante, questa squadra dà grande affidamento. Stefan de Vrij è riuscito a completare il 100% dei passaggi, come fatto anche nella gara di campionato contro la Juventus" conclude orgogliosamente.