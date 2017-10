Bologna - Lazio, le formazioni ufficiali

Al Dall'Ara, va in scena il confronto tra Bologna e Lazio. Periodo positivo per i felsinei - aldilà dell'ultima battuta d'arresto - momento d'oro per i biancocelesti - in piena corsa per la vetta. Con un successo, l'undici di casa può portarsi a quota 17 e flirtare addirittura con la zona europa, Inzaghi non vuol invece perdere contatto dal terzetto di testa, ancor più dopo il sigillo interno dell'Inter di ieri sera.

Bologna

Destro è il terminale ultimo, ai lati del 10 Krejci e Verdi. Il modulo è il classico 4-3-3, Crisetig in cabina di regia, fuori Nagy. Helander e De Maio a proteggere Mirante.

Lazio

Non ci sono novità nella Lazio di Simone Inzaghi. de Vrij dirige il comparto a tre di difesa, confermato Marusic in corsia, Luis Alberto collega mediana e Immobile.

Strakosha; Bastos, de Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto; Immobile