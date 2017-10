Benevento-Lazio live, Serie A 2017/18 in diretta (12:30)

Buongiorno a tutti! Benvenuti ad una nuova diretta scritta di VAVEL Italia! Torniamo ad occuparci di Serie A, con l'anticipo domenicale dell'undicesima giornata che vede il Benevento opposto alla Lazio in quel dello Stadio Ciro Vigorito. Io sono Stefano Fontana e vi racconterò la sfida, come al solito, in diretta ed in tempo reale. Calcio d'inizio previsto per le 12.30, direzione affidata a Piero Giacomelli.

Il momento delle due squadre

Poco da dire sull'esordio del Benevento in Serie A: un vero e proprio incubo. I campani hanno perso tutte le prime dieci, segnando solo tre gol ed incassandone 24. Quelle più pesanti sono sicuramente quelle esterne negli scontri diretti contro Verona (1-0) e Crotone (2-0), ma a pesare tanto è anche l'ultima, patita per 2-1 a Cagliari.

Contro i rossoblù, infatti, la squadra di Roberto De Zerbi (subentrato proprio in occasione di questa gara dopo l'esonero di Baroni) era riuscita a riacciuffare il pari con il rigore di Iemmello al novantaquattresimo, dopo il vantaggio firmato Faragò, salvo subire il clamoroso ribaltone da Pavoletti un minuto dopo. Sconfitta che pesa, e tanto, soprattutto psicologicamente, sugli Stregoni.

Ciciretti in azione contro il Cagliari. | Fonte: sito ufficiale Benevento Calcio

Dall'altra parte, invece, c'è una Lazio che arriva spedita a questo impegno di campionato: prima parte di stagione a dir poco eccellente per i biancocelesti, che viaggiano a 25 punti. Otto le vittorie, a fronte di un solo pareggio (all'esordio contro la SPAL) ed una sconfitta (1-4 contro il Napoli).

Il 2-1 inflitto al Bologna nel turno infrasettimanale, pur senza il timbro di Ciro Immobile sul tabellino, rappresenta la settima vittoria consecutiva tra tutte le competizioni, con i capitolini capaci di avere ragione anche di una corazzata come la Juventus a Torino (1-2).

Nani ripreso contro il Bologna. | Fonte: twitter - OfficialSSLazio

Le ultime dal campo

Ancora out Costa e D'Alessandro, così come ancora viva la squalifica di Lucioni, De Zerbi dovrà fare affidamento su Venuti ed Antei a protezione del portiere Brignoli nel suo 4-3-3. A sinistra prenderà posto Di Chiara, mentre sulla destra è ballottaggio Letizia-Djimsiti, con l'italiano favorito. Memushaj e Cataldi tengono il loro prezioso posto in mezzo al campo, con uno tra Viola e Chibsah a completare il reparto. Davanti, sarà Amato Ciciretti, ancora atteso al salto di qualità che permetterebbe ai suoi di trovare ossigeno, ad agire sulla destra, con Iemmello e Lombardi (avvantaggiato sulla concorrenza di Laazar) accanto a lui.

Le immagini di De Zerbi a dirigere il suo primo allenamento. | Fonte: sito ufficiale Benevento Calcio

Diversi dubbi anche per il 3-4-2-1 di Simone Inzaghi, che davanti a Strakosha potrebbe dare riposo a Radu, non al meglio: viva la candidatura di Luiz Felipe per un posto con De Vrij, perno centrale, ed uno tra Bastos e Mauricio. Sulla destra ci sarà Adam Marusic, completamente ristabilito dopo qualche problemino fisico, così come la coppia Lucas Leiva-Parolo, sempre più affiatata. Chi potrebbe usufruire di un turno di riposo è invece Lulic, che dovrebbe lasciare il posto a Lukaku, mentre è serratissimo il ballottaggio Luis Alberto-Nani in supporto ad Immobile. Completa il tridente Milinkovic-Savic.

Simone Inzaghi parla ai suoi in allenamento. | FOnte: twitter - OfficialSSLazio

Le probabili formazioni

Benevento (4-3-3): Brignoli; Letizia, Venuti, Antei, Di Chiara; Memushaj, Cataldi, Viola; Ciciretti, Iemmello, Lombardi. All. De Zerbi

Lazio (3-4-2-1): Strakosha; Radu, De Vrij, Bastos; Marusic, Lucas Leiva, Parolo, Lukaku; Nani, Milinkovic-Savic; Immobile. All. Inzaghi