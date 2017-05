Milan, Fassone incontra gli agenti di De Sciglio. Futuro rimandato a fine campionato

Mattia De Sciglio, pianetamilan.it

Il futuro di Mattia De Sciglio sembra essere delineato, ma bisognerà ancora aspettare qualche settimana per avere delle certezze a riguardo. Il terzino è insofferente per la sua situazione al Milan, ma nelle scorse c'è stato l'appuntamento programmato fra gli agenti del giocatore, Massimiliano Mirabelli e Marco Fassone. I nuovi dirigenti del Milan hanno voluto così capire in prima persona la situazione del giocatore direttamente con chi lo rappresenta.

Secondo quanto filtra nell'incontro di oggi si è cominciato ad analizzare la situazione di De Sciglio, ma senza arrivare a soluzioni definitive o decisioni irrevocabili. Di comune accordo si è stabilito che ogni discorso viene rimandato alla fine del campionato, quando verrà fissato un nuovo appuntamento da cui probabilmente arriveranno decisioni più nette in un senso o in un altro. Fino a quel momento il Milan e gli agenti di De Sciglio lavoreranno in sinergia per tutelare il più possibile il ragazzo e non agitate ancora di più un ambiente che deve puntare compatto e unito a ritrovare un posto in Europa nella prossima stagione. Partendo già da Crotone, dove però De Sciglio sarà squalificato.

Unito al futuro di De Sciglio c'è anche l'eventuale nome del sostituto del classe '92. In mattinata a casa Milan è arrivato l'agente di Lapadula che però è lo stesso di Ghoulam, in scadenza 2018 con il Napoli e a quanto pare profilo gradito a Montella. Possibile si sia parlato anche della situazione del terzino che ancora non ha rinnovato con il Napoli. Il Mattino ha riportato la notizia di un'offerta di prolungamento che il d.s. Giuntoli ha recapitato al giocatore. Si parla di una proposta da 1,8 milioni di euro a stagione. Se però il Milan dovesse scegliere di lasciare andare De Sciglo, come resta probabile, per puntare sul terzino del Napoli, ecco che Ghoulam potrebbe anche accettare di giocarsi le proprie possibilitá nel nuovo progetto rossonero.