Terminata Crotone - Milan  , LIVE Serie A 2016/17 (1-1): finisce in pareggio!

17.06- Direi che è tutto. E allora un grazie da parte di Patrick Sermon a chi ci ha seguiti e alla prossima, sempre qui, su VAVEL Italia! Vi ricordo il verdetto: fra Crotone e Milan è 1-1!

17.00- Un 1-1 che sa di sconfitta per gli uomini di Montella, che oggi non dovevano far altro che vincere. Ciò non è successo, complice anche un fenomenale Cordaz che in più occasioni ha salvato la porta e il Crotone. Naturalmente non è una giustificazione, visto che il Milan, come sempre, concede i primi 45' minuti alla squadra avversaria apparendo incapace di giocare. Un'altro brutto colpo che rende ancora più tortuosa la strada dell'europa. Si prospetta un fine campionato difficilissimo con il sesto posto da difendere e sperando che l'Atalanta lasci qualche punto per strada.

16.52- E' FINITA! FINISCE 1-1!

95' Espulso Kucka. Doppio giallo per il centrocampista rossonero.

93' Punizione del Milan con Suso che crossa in mezzo ma nessuno riesce a spizzare la palla.

90' 5 minuti di recupero.

90' Ultimo cambio per il Milan: esce Vangioni entra Gomez.

89' Occasione per il Crotone che con Falcinelli sfiora il gol del vantaggio con un tiro da fuori area.

88' Crampi anche per Vangioni. Questa volta va a soccorrerlo Bacca.

87' Crampi per Rosi che rimane a terra. Lo soccorre Cordaz.

85' Altro cambio per il Milan: esce Deulofeu entra Bacca.

83' Fraseggio del Milan che cerca spazi. Crotone che si è rintantato tutto in difesa.

80' Problemi per Crisetig dopo lo scontro con Kucka: il centrocampista è caduto male.

79' Decimo corner per il Milan con Suso che la da a Deulofeu, ma lo spagnolo sbaglia, di molto, il tiro.

78' Cambio per il Milan: esce Mati entra Ocampos.

76' Cambio di gioco mal indirizzato da parte di Locatelli a cercare Deulofeu. Milan che attacca.

74' Altro corner del Milan con Mati ma la difesa del Crotone respinge fuori.

73' Facile parata di Cordaz su cross troppo lento di Mati Fernandez

70' Scintille tra Suso e Falcinelli. Banti chiede ordine.

69' Esce Ceccherini ed entra Dussenne

66' Fallo di Lapadula dopo il tentativo di superare il difensore del Crotone.

64' Buon azione di Suso che riesce a saltare 4 avversari ma è sfortunato nel rimpallo.

60' Quinto corner del Crotone che non riesce a sfruttarlo in maniera adeguata.

59' Corner del Milan ancora, però, troppo corto per i compagni.

57' Milan che percuote il Crotone con varie azioni.

56' Il crotone cerca il fraseggio provando a far passare qualche minuto.

51' ALTRA COLOSSALE OCCASIONE DEL MILAN CON LAPADULA: l'attaccante rossonero solo davanti alla porta prende in pieno sulla linea di porta Rosi!

50' GOOOOOOOOOOOL DEL MILAN, HA SEGNATO PALETTA : il difensore argentino su cross di Mati fernandez insacca la palla di testa in rete dopo qualche attimo di confusione. 1-1!

47' MIRACOLOO DI DONNARUMMA: UNA PARATA DIFFICILISSIMA DEL NUMERO 99 CHE CON IL PALMO DELLA MANO NEGA IL GOL AL CROTONE!

46' Il Milan cerca di tenere la palla con un ottimo fraseggio.

16:00- Si ricomincia! Muove la palla il Milan

15.51 - Il Milan è ancora in difficoltà con le squadre piccole. Nulla da togliere al Crotone che sta giocando un'ottima partita grazie anche alla spinta di tutto lo Scida che è una e vera propria bolgia. Il diavolo si è visto solo nell'ultima parte di gioco con Suso che ha impegnato Cordaz con due destri fortissimi, bravo il portiere di Vittorio Veneto. I ragazzi di Montella non stanno giocando come avrebbero dovuto fare e nel secondo tempo dovranno dare il massimo per portare i 3 punti a casa.

15.46 - Termina il primo tempo. Parziale di 1-0.

45' 1 minuto di recupero.

43' ALTRAAAAA OCCASIONE DEL MILAN CON SUSO CHE SUPERA MARTELLA MA NON CORDAZ, CHE CON L'ULTIMO PALMO DELLA MANO NEGA LA GIOIA DEL GOL!

42'Ammonizione per Deulofeu che simula in area di rigore. Anche se una leggera spinta c'era stata.

40' Grandissima parata di Cordaz sul destro forte di Suso dopo una bell'azione cominciata da Deulofeu.

39' Terzo corner del Milan con Suso che mette un pallone troppo corto per i compagni.

37'' Altra occasione del Crotone: Suso sbaglia tutto, recupera Martella che cerca in mezzo Falcinelli, anticipato da Paletta.

35' Tiro di Lapadula smorzato, però, dalla difesa calabrese. L'ex Pescara era riuscito a smarcarsi dall'avversario.

34' Bella incursione di Calabria ma è mancato il guizzo vincente del terzino rossonero.

33' Fallo su Locatelli dopo il sombrero eseguito su Trotta.

30' Contatto dubbio in area del Crotone con Deulofeu che chiede l'intervento dell'arbitro. Tutto regolare per Banti.

29' Altra azione del Crotone con Falcinelli. Il tutto annullato da una posizione di Rhoden giudicata irregolare.

26' Punizione del Milan con Suso che cerca Paletta. Il difensore argentino, però, non ci arriva, essendo il pallone troppo lungo.

25' Altro gol di Trotta che viene annullato. Restano dei dubbi sulla posizione.

23' Fallo di Kucka che entra in maniera scomposta su Nalini. Il giocatore rossonero prende l'ammonizione e salterà la partita con la Roma.

22' Fallo di Falcinelli su Paletta. L'attaccante cercava di superarlo in velocità.

20' Prima vera occasione del Milan con Mati Fernandez che con un passaggio non perfetto lancia Deulofeu, ma Martella è puntuale nell'intervento.

19' Ammonito Ferrari del Crotone

18' Viene avanti il Crotone con Barberis ma è bravo Mati Fernandez a recuperare palla.

17' Errore di Calabria, cross dalla sinistra di Martella su Falcinelli che non inquadra la porta.

15' Primo corner del Milan da destra con Suso che mette una palla piuttosto lenta in mezzo. Facile per Cordaz l'intervento

13' Buon intervento di Zapata su Falcinelli.

12' Lancio lungo di Kucka che prende una botta e Crotone che mette la palla in rimessa laterale.

10' Il Milan, scioccato, cerca di andare avanti.

8'GOOOOOOOAL DEL CROTONE, 1-0! TROTTA CON UN TIRO A CONTROBALZO BATTE DONNARUMMA CHE NON PUO FARE NIENTE. BRUTTO AVVIO DEL MILAN!

7' Altra occasione di Trotta che con un tiro in diagonale stava per beffare Donnarumma.

5' Primo calcio d'angolo a favore del Crotone. Batte Barberis ma è brava la difesa rossonera a respingere l'attacco.

3' Buon fraseggio del Milan.

1'- Punizione per il Crotone da parte di Crisetig e Donnarumma compie il primo miracolo.

15:00 - Si comincia! Primo pallone mosso dal Crotone.

14:57 - SQUADRE IN CAMPO!

14:50 - Adesso si rientra negli spogliatoi: a breve inizierà Crotone-Milan. Non mancate!

14:35 - Il riscaldamento delle due squadre è iniziato. Fischi per gli ospiti.

14.30 - La formazione ufficiale del Crotone (4-4-2): Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Martella; Nalini, Crisetig, Barberis, Rhoden; Falcinelli, Trotta.

14.10 - La formazione ufficiale del Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Paletta, Zapata, Vangioni; Kucka, Locatelli, Fernandez; Suso, Lapadula, Deulofeu.

14.00 Benvenuti!

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Crotone- Milan, match valido per la 34esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2016-2017, il cui calcio d'inizio- previsto per le ore 15:00 - verrà fischiato dall'arbitro Banti.

Diretta Crotone-Milan

QUI CROTONE

I pitagorici arrivano da una bella vittoria a Genoa contro la Samp di Giampaolo, conclusasi sul 1-2. La lotta per la salvezza è ancora aperta con l'Empoli a soli 5 punti di distacco e sognare non costa nulla. I ragazzi di Nicola vengono, poi, da 4 risultati utili consecutivi ed hanno dimostrato le loro potenzialità.

Insomma, il Crotone non teme nessuno e vorrà sicuramente fare punti. Quindi, gli squali, dovranno essere straordinari come ha detto Nicola nella tradizionale conferenza stampa alla vigilia del match. Il tecnico, poi, ha anche parlato del tanto cresciuto Simy, che ha realizzato 2 gol nelle ultime due partite.

Solo uno sarà l'indisponibile per domenica: Mesbah un grande ex del match. Tra i calabresi, Nicola ha recuperato tutti, anche Maxwell Acosty che durante la settimana si era allenato a parte per alcuni problemi. Un solo ballottaggio a centrocampo tra Barberis e Capezzi.

Nicola punterà sul 4-4-2. In porta il solito Cordaz, quartetto difensivo composto da Rosi, Ceccherini, Ferrari e Martella (intervistato in settimana). A centrocampo dovrebbero giocare Rhoden, Crisetig, Barberis (in ballottaggio con Capezzi) e Nalini. Lì davanti giocheranno Falcinelli e Trotta, preferito a Simy.

Live Crotone-Milan

QUI MILAN

I rossoneri arrivano da un brutto colpo subito a San Siro dall'Empoli, che si è imposto per 2-1. La truppa di Montella, quindi, dovrà subito riscattarsi per non lasciarsi sfuggire l'Atalanta e per non concedere niente ai cugini nerazzurri sotto solo di due punti. Sarà fondamentale vincere per la corsa Europa.

Partita, dunque, importantissima per il diavolo che dovrà avere in mente una sola cosa: la vittoria. Bisognerà essere preparati mentalmente, cercando di mostrare la proria superiorità e il proprio gioco e cercando di non avere alibi come ha spiegato Montella in conferenza alla vigilia del match.

Il tecnico campano, però, dovrà vedersela ancora con le indisponibilità. L'areoplanino dovrà fare a meno di Alessio Romagnoli che non ha recuperato dall'infortunio muscolare. Dovrà fare a meno anche degli squalificati Mattia De Sciglio e José Sosa.

Montella punterà sul 4-3-3. In porta Gigio Donnarumma, in difesa i due centrali saranno Paletta e Zapata, a sinistra Vangioni e a destra Calabria. Lì in mezzo Locatelli (intervistato in settimana) prenderà la cabina di regia, affiancato da Kucka e Fernandez (in vantaggio su Pasalic). Il tridente offensivo sarà composto da Deulofeu, Lapadula (preferito ancora a Bacca) e Suso.

Diretta live Crotone-Milan

PRECEDENTI

Nessun precedente allo Scida tra Crotone e Milan che si sono affrontate per la prima volta in Serie A, nel girone d'andata, a San Siro. I rossoneri vinsero agli ultimi minuti per 2-1 con il gol al minuto 86' di Lapadula. Le due squadre si sono affrontate in Coppa Italia ai sedicesimi ed anche in quell'occasione il Milan ebbe la meglio ai supplementari.