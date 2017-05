Serie A , i convocati di Crotone - Milan - www.beinsports.com

Crotone - Milan si gioca domani pomeriggio alle 15.00, gara valevole per la 34esima giornata di Serie A. Sfida importantissima per entrambe le squadre: da una parte i rossoneri hanno bisogno di un successo per mantenere il sesto posto, ultimo utile per qualificarsi alla prossima Europa League, dall'altra il Crotone insegue il successo per nutrire le ultime speranze di salvezza.

Alessio Romagnoli non è stato convocato per la trasferta in Calabria: il giovane centrale non ha ancora recuperato dal problema accusato la scorsa settimana che gli ha fatto saltare anche la gara contro l'Empoli. Out anche Poli. Rientra, invece, Andrea Bertolacci, il centrocampista romano ha smaltito l'infortunio muscolare. Presente anche il Primavera Zucchetti chiamato ad arricchire il reparto difensivo, decimato da infortuni o squalifiche. Ma andiamo a leggere nel dettaglio tutti i convocati di Nicola e Montella:

Crotone

Portieri: Cordaz, Festa, Viscovo;

Difensori: Ceccherini, Claiton, Cuomo, Dussenne, Ferrari, Martella, Rosi, Sampirisi;

Centrocampisti: Acosty, Barberis, Capezzi, Crisetig, Nalini, Rohden, Stoian, Sulijc;

Attaccanti: Falcinelli, Kotnik, Simy, Trotta, Tonev.

Diffidati: Capezzi, Ceccherini, Crisetig, Falcinelli e Rohden.

Milan

Portieri: Donnarumma, Plizzari, Storari

Difensori: Calabria, Gomez, Paletta, Vangioni, Zapata, Zucchetti

Centrocampisti: Bertolacci, Mati Fernandez, Honda, Kucka, Locatelli, Montolivo, Pasalic

​Attaccanti: Bacca, Deulofeu, Cutrone, Lapadula, Ocampos, Suso