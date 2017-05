Milan-Crotone, le formazioni ufficiali. Montella sceglie ancora Lapadula

Gianluca Lapadula, acmilan.com

Milan in campo a Crotone per cercare di non perdere il passo rispetto alle rivali per l'Europa e provare a recuperare qualche punto sull'Atalanta, dopo il pareggio dei nerazzurri contro la Juventus. Dall'altra parte, però, il Crotone è squadra in forma e affamata di punti per continuare a sognare la salvezza, obiettivo ritenuto impossibile fino a qualche settimana fa.

Montella conferma Lapadula al centro dell'attacco nel suo 4-3-3 e ripropone dal primo minuto Kucka. 4-4-2, invece, per i calabresi di Nicola che proveranno ad aggredire il Milan per cercare un'altra impresa dopo quella riuscita contro l'Inter di Pioli qualche settimana fa.

Formazioni ufficiali

CROTONE (4-4-2): Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Martella; Rohden, Barberis, Crisetig, Nalini; Falcinelli, Trotta. A disposizione: Festa, Aniello, Dussenne, Sampirisi, Nwankwo, Claiton, Capezzi, Sulijc, Acosty, Stoian, Kotnic, Tonev. Allenatore: Davide Nicola.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Zapata, Paletta, Vangioni; Kucka, Locatelli, Mati Fernandez; Suso, Lapadula, Deulofeu. A disposizione: Storari, Plizzari, Gomez, Zucchetti, Bertolacci, Montolivo, Pasalic, Honda, Bacca, Ocampos, Cutrone. Allenatore: Vincenzo Montella.