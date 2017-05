Milan, sembra fatta per Musacchio. Oggi Mirabelli incontra l'agente di Kessié

Sportnews.eu

In casa Milan si sta lavorando a pieno regime per la prossima stagione: il mercato rossonero registra il primo squillo targato Fassone-Mirabelli. Stiamo parlando di Mateo Musacchio. Il club rossonero ha trovato l'accordo con il Villarreal. Il difensore argentino era già finito nel mirino del Milan l'anno scorso, ma la non partenza di Carlos Bacca aveva fatto accantonare l'affare e Galliani aveva poi virato su Gustavo Gomez.

In questi giorni Mirabelli è tornato alla carica e, come detto, ha trovato già l'accordo sia con il club e sia con il giocatore: secondo Sky Sport si parla circa di 18 milioni, invece ci sono da limare solo gli ultimi dettagli del contratto quadriennale del giocatore. Le varie parti stanno già preparando la documentazione da stilare nei prossimi giorni. Poi Mateo Musacchio diventerà ufficialmente un giocatore del Milan e, con tutta probabilità, andrà ad affiancare Romagnoli nel cuore della difesa rossonera.

Nel frattempo, lo stesso direttore sportivo è partito per la Spagna dove ieri ha assistito alla semifinale di Champions League tra Real e Atletico Madrid. Il sogno del Milan per la prossima stagione è Alvaro Morata. Non un'operazione semplice, sia per il costo elevato del suo cartellino, sia per la concorrenza del Chelsea: i blues offrirebbero all'ex juventino la Champions League, il Milan al massimo l'Europa League. Sempre Mirabelli, oggi incontrerà l'Atalanta per parlare di Kessié: la Roma ha già un accordo con il club bergamasco sulla base di 28 milioni di euro, mentre i dirigenti milanisti hanno un'intesa con il centrocampista. Ovviamente il Milan dovrà prima pareggiare l'offerta dei giallorossi e perchè no, offrire o qualcosa in più o qualche contropartita. Non solo Morata, anche Kovacic è una pista percorribile, mentre Aubameyang resta un sogno troppo complicato. In ambito rinnovi, è fissato per il prossimo weekend l'incontro con l'entourage di Suso per il rinnovo fino al 2021.

Secondo Tuttosport in edicola questa mattina, Mirabelli e Fassone avranno a disposizione una cifra tra i 100 e i 150 milioni di euro per rinforzare la rosa del Milan che il prossimo anno dovrà cercare di tornare in Champions League. Sarà fondamentale centrare il sesto posto, come obiettivo minimo stagionale.