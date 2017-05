Milan - Roma: Romagnoli verso il forfait

liberoquotidiano

Il Milan continua la preparazione in vista della partita di domenica sera contro la Roma: un match molto importante per i rossoneri che attualmente sono al sesto posto della classifica e, ora come ora, si qualificherebbero per il preliminare di Europa League. Ma Inter e Fiorentina sono distanti solamente 3 e 4 punti, quindi anche solo un altro passo falso metterebbe a rischio l'accesso alla prossima competizione europea. Inoltre il Milan ha bisogno di risollevarsi dopo la serie di risultati deludenti (ultimo il pareggio in casa del Crotone ndr). Ma la Roma non sta di certo meglio: i giallorossi devono difendere il secondo posto, inseguito dal Napoli, che vale l'accesso diretto ai gironi della prossima Champions League. Quindi sarà una partita di vitale importanza per entrambe le compagini.

Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Vincenzo Montella dovrà fare a meno di Alessio Romagnoli: in questi giorni il centrale si sta allenando a parte a causa del solito problema al ginocchio e circola pessimismo sulla sua eventuale presenza contro la Roma. Romagnoli non scende in campo dal derby contro l'Inter. In caso di forfait, continua sempre la rosea, spazio alla coppia Paletta-Zapata, nonostante non abbiamo fatto benissimo nelle ultime uscite. Leonel Vangioni, invece, è tornato in gruppo, ma partirà dalla panchina. Non ci sarà Juraj Kucka, fermato dal Giudice Sportivo per un turno dopo l’espulsione rimediata a Crotone. Al suo posto ci sarà Mario Pasalic. Ci sarà anche Carlos Bacca che, dopo due partite, ritroverà la maglia da titolare a discapito di Lapadula. Il colombiano sarà affiancato in attacco da Suso e Deulofeu. Di seguito la probabile formazione del Milan

Milan (4-3-3) Donnarumma, Calabria, Zapata, Paletta, De Sciglio, Pasalic, Locatelli, M. Fernandez, Suso, Bacca, Deulofeu Allenatore: Montella

Panchina: Storari Plizzari G. Gomez Antonelli Poli Montolivo Pasalic Vangioni Sosa Honda Ocampos Lapadula

Squalificati: Kucka.

Indisponibili: Romagnoli, Abate, Bonaventura.