Milan - Roma in diretta, LIVE Serie A 2016/17 (20:45)

Una buona giornata a tutti i lettori di Vavel Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Milan-Roma, match valido per la 35esima giornata del campionato di Serie A TIM il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Rizzoli. Seguiremo l'avvicinamento al match e poi tutti i 90', a partire dalle ore 20:45.

Diretta Milan-Roma

QUI MILAN

I rossoneri arrivano, in campionato, da un pareggio per 1-1 allo Scida di Crotone. Un pareggio che ha reso ancora più tortuosa di prima la strada per l'europa. Gli uomini di Montella, come al loro solito, hanno concesso i primi 45' agli avversari, per poi imporre il gioco nella seconda parte di gara. Adesso dovranno vedersela con la compagine di Spalletti.

"Bisogna pensare di più al gol" dice Montella, che nella tradizionale conferenza stampa ha parlato della sterilità offensiva e della necessità, dunque, di fare più gol. Il tecnico campano ha anche parlato dell'obbiettivo principale da raggiungere: l'Europa League. E infine ha fatto un pensierino anche a Francesco Totti.

Anche questa volta, Montella dovrà fare a meno di Alessio Romagnoli che si è allenato a parte. Dunque, il grande ex della partita non sarà a disposizione dell'areoplanino. Confermata, quindi, la coppia centrale che sarà composta da Zapata e Paletta. In panchina ci sarà Gustavo Gomez, pronto a subentrare in caso di necessità.

Montella dovrebbe puntare sul solito 4-3-3. In porta ci sarà il solito Donnarumma; a destra ci sarà Calabria e a sinistra De Sciglio, con Zapata e Paletta al centro. In mezzo al campo Sosa prenderà, di nuovo, la cabina di regia, affiancato dalle due mezzali Fernandez e Pasalic. In attacco, a destra Suso, al centro molto probabilmente ci sarà Lapadula e a sinistra Deulofeu.

Live Milan-Roma

QUI ROMA

I giallorossi vengono da una pesante sconfitta per 3-1 nel derby con la Lazio. Un brutto KO che fa ancor più male trattandosi non di una partita qualunque, ma del derby. Gli uomini di Spalletti, dunque, hanno voglia di riscattarsi e di difendere il secondo posto, che garantirebbe l'accesso diretto alla prossima Champions League.

"Se si arriva secondi è come aver vinto il campionato". Nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan, Luciano Spalletti, tra una battuta e l'altra, ha fatto capire che il secondo posto non è roba da poco, definendo, con una battuta, uccello del malaugurio chi parla di terza piazza.

Il tecnico toscano dovrà fare a meno di due giocatori importantissimi per la sua squadra: Rudiger e Strootman. Il tedesco, nel derby, si è fatto espellere dopo un'entrata killer su Djordjevic. Anche Strootman, sempre nel derby, l'ha combinata davvero grossa simulando dopo un "finto" contatto in area con Wallace. L'olandese salterà Milan e Juventus.

Spalletti dovrebbe schierare il 4-2-3-1. In porta giocherà Szczesny, a destra Emerson e a sinistra Juan Jesus, con al centro Fazio e Manolas. A centrocampo giocheranno Paredes e De Rossi; sulla trequarti Nainggolan affiancato a destra da Salah e a sinistra da Perotti (preferito ad El Sharaawy), lì, davanti a tutti, Dzeko.

Precedenti

Naturalmente non entreremo particolarmente nei dettagli. Sarà il 164/o incontro valevole per la Serie A. Bilancio che arride nettamente ai colori rossoneri, che possono vantare 72 vittorie ai danni dei capitolini, che equivalgono a ben 30 vittorie in più dei rivali. Anche se, nel girone d'andata, ai rossoneri non è andata bene, sconfitta per 1-0 con rete di Nainggolan.