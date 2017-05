Serie A, le formazioni ufficiali di Milan - Roma: Montella si affida a Lapadula, c'è Perotti tra i giallorossi

Lo spogliatoio del Milan. Fonte foto: acmilan.com

Si accendono i riflettori sullo Stadio Giuseppe Meazza, teatro scelto per l'atteso posticipo che chiude il programma relativo alla 35^ giornata del campionato di Serie A Tim 2016/17.

Ad attendere la Roma di Luciano Spalletti, c'è il Milan del grande ex Vincenzo Montella, in virtù dei risultati maturati oggi, desiderosa di ottenere un successo per avvicinare la qualificazione in Europa League. Dall'altra parte però, anche la Roma è costretta a far bottino pieno: il successo del Napoli ha portato i giallorossi al terzo posto, a meno due dai Partenopei e a solo cinque lunghezze di margine sulla Lazio. Per tornare al secondo posto, e continuare a tenere il campionato aperto, stasera, per gli uomini di Spalletti, non esiste altro risultato che la vittoria.

San Siro a pochi minuti dall'ingresso in campo delle squadre.

Tutto confermato in casa Milan. Montella conferma il 4-3-3 in uso durante la stagione, ribadendo piena fiducia a Mattia De Sciglio (al rientro dopo la squalifica, e ancora capitano). In difesa, è assente Romagnoli, dunque, la coppia centrale è composta ancora da Zapata e Paletta. A centrocampo, torna Sosa, affiancato da Mati e Pasalic. In avanti, conferma per Lapadula, alla terza consecutiva dal primo minuto. Ai suoi fianchi, spazio per Suso e Deulofeu.

MILAN: (4-3-3): Donnarumma; Vangioni, Zapata, Paletta, De Sciglio (C); Pasalic, Sosa, M.Fernandez; Suso, Lapadula, Deulofeu. All. Montella.

Nonostante non abbia portato bene nel Derby, Spalletti conferma il 4-2-3-1. In difesa, c'è Juan Jesus come esterno destro (data la squalifica di Rudiger). A centrocampo, assente anche Strootman, sostituito da Paredes. L'argentino agirà accanto a Capitan De Rossi, con Nainggolan spostato più avanti, a fungere da trequartista. Con il belga, Perotti e Salah. Tutti dietro l'unica punta Edin Dzeko.

ROMA: (4-2-3-1): Szczesny; Emerson, Manolas, Fazio, Jesus; De Rossi (C), Paredes; Salah Nainggolan Perotti; Dzeko. All. Spalletti.