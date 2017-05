Milan, il racconto della seduta odierna: si rivede Poli

fonte foto: https://twitter.com/acmilan

Il Milan ha iniziato a preparare la delicata ed importante sfida contro l'Atalanta: dopo il brutto ko casalingo contro la Roma, i rossoneri si sono ritrovati a Milanello questo pomeriggio. La squadra di Montella, agevolata anche dalle brutte prestazioni di Inter e Fiorentina, è ancora sesta, quindi occupa l'ultimo posto utile per qualificarsi alla prossima Europa League.

Seduta pomeridiana dopo il giorno libero concesso ieri. Dopo molte settimane, Andrea Poli è ritornato ad allenarsi con i compagni . Lavoro differenziato invece sia per Alessio Romagnoli e Vangioni: per il primo, come vi abbiamo raccontato quest'oggi, il Corriere della Sera ha parlato addirittura di un problema al menisco, per il secondo invece contusione al piede sinistro. Il resto della squadra ha svolto un lavoro iniziale in palestra, per poi trasferirsi sul campo per lavorare sulla tattica. Andiamo a leggere il report.

IL RACCONTO DELLA SEDUTA ODIERNA

È il rientro in gruppo di Andrea Poli la notizia positiva nel martedì di Milanello. Il centrocampista rossonero ha preso parte a tutta la seduta pomeridiana, iniziata alle 15.45. Differenziato, invece, per Romagnoli e Vangioni: il primo ha proseguito il suo programma personalizzato per superare i problemi al ginocchio; il secondo ha svolto terapie a causa di una contusione al piede sinistro.

L'allenamento per i ragazzi di Mister Montella è iniziato con il consueto riscaldamento in palestra. A seguire, i rossoneri hanno prima effettuato - sul campo rialzato - un torello divisi in due gruppi, per poi concentrarsi su alcune esercitazioni dedicate alla trasmissione di palla e conclusione. La squadra si è poi spostata sul campo ribassato per lavorare sulla tattica. In chiusura di seduta, una partitella.

