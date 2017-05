Milan e l'attaccante che verrà: i tifosi vogliono Belotti - Mediagol

Mirabelli e Fassone stanno continuando a lavorare per costruire la rosa della prossima stagione. Quasi sicuramente Carlos Bacca lascerà il Milan, perciò i due dirigenti stanno cercando una prima punta che possa guidare l'attacco rossonero (i nomi caldi sono sempre Morata e Aubameyang ndr). I tifosi del diavolo però hanno le idee chiare, curiosi di sapere di chi stiamo parlando?

In questi giorni sui vari social sta diventando virale l'hashtag #BelottiMilan: i milanisti vogliono il Gallo del Torino come prossimo attaccante della

Collage di Belotti con la maglia del Milan apparso su twitter.com

squadra di Montella. Sono settimane che i milanisti commentato i vari post su Facebook, Instagram o Twitter scrivendo post molto simili tra loro, ovvero: "#BelottiMilan, #BelottiMilan, #BelottiMilan, ecc". Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, #Belottimilan ha avuto la bellezza di 4 milioni di interazioni, viste da 1,6 milioni di persone. La #Belottimania è scatenata.

Su di lui ci sono tantissime squadre, dall'Inter al Manchester United (alla ricerca di un nuovo attaccante di peso dopo il brutto infortunio di Zlatan Ibrahimovic ndr) ma non solo. La concorrenza è alta, non c’è stato alcun contatto ufficiale tra i due club, ma magari i social potrebbero dare una mano. Qualche giorno fa il presidente Cairo ha parlato così di Belotti: "Con Belotti c'è una clausola per l'estero e se questa non venisse pagata in Italia non vorremmo venderlo. E io sono contento perché per me farebbe bene a restare con noi almeno un altro anno". La clausola per portarlo via dai granata è di 100 milioni, tanti soldi, forse troppi per le casse del club di via Aldo Rossi. Il Torino non sembra intenzionato a fare sconti. Belotti però è milanista da sempre e questo non lo ha mai nascosto, il talento classe '93 ha Shevchenko come idolo assoluto. Questo potrebbe influire affinché il Gallo possa sposare il progetto rossonero? Forse, nelle prossime settimane sapremo qualcosa di più. Ovviamente sarà decisiva la volontà dell’attaccante. Belotti sarebbe il sogno nel cassetto di tutti i tifosi del Milan e nel frattempo la campagna social continua.