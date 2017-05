Milan, Romagnoli in gruppo per buona parte dell'allenamento

Alessio Romagnoli, corrieredellosport.it

Alessio Romagnoli è tornato a lavorare con il gruppo agli ordini di Vincenzo Montella per buona parte della seduta di allenamento a Milanello. Il centrale difensivo resta comunque in dubbio per il problema al menisco che lo sta tormentando da alcune settimane e che gli ha fatto saltare le ultime tre gare di campionato. Le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno e solo alla vigilia della sfida di Bergamo contro l'Atalanta si deciderà se farlo scendere in campo o meno.

Nella trasferta contro la squadra di Gasperini l'unico sicuro di un posto al centro della difesa è Zapata. Paletta è infatti squalificato dopo il quarto rosso della sua stagione, rimediato contro la Roma per il fallo da rigore su Salah. Al fianco del colombiano, allora, è aperto il ballottaggio fra Romagnoli e Gustavo Gomez, con le condizioni fisiche dell'ex Roma che determineranno le scelte di Montella. Poche possibilità anche sugli esterni di difesa. Calabria ha svolto solo alcuni giri di campo a Milanello ed è quindi improbabile un suo recupero a pochi giorni dalla sfida contro l'Atalanta. De Sciglio e Vangioni sono gli unici terzini di ruolo a disposizione e sono molto vicini ad una doppia maglia da titolare.

Ballottaggi anche a centrocampo e in attacco. In mezzo, ad esempio, Mati Fernandez rischia grosso dopo le ultime prestazioni incolore e sembra avviato verso la panchina. Montella si starebbe orientando verso un centrocampo più muscolare rispetto a quello visto nelle ultime gare. Il trio composto da Sosa, Pasalic e Kucka sembra quindi essere in vantaggio rispetto ad altre possibili combinazioni. Infine ricomincia il balletto fra Lapadula e Bacca, con il colombiano che potrebbe ritornare dal primo minuto dopo le panchine in fila delle ultime settimane. Motivi tecnici e di mercato per l'ex Siviglia. Il non vederlo in campo non aiuta sicuramente a mantenerne il valore, in attesa di una cessione che sembra ormai certa.