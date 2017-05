Milan, ultime da Milanello: Romagnoli ha svolto parte dell'allenamento

https://twitter.com/acmilan

In casa Milan continua la preparazione in vista dell'anticipo di sabato sera contro l'Atalanta. Impegno sicuramente non semplice per i rossoneri che devono riscattare l'amara sconfitta contro la Roma della scorsa giornata. Un ko che, per il momento, non ha influito sul sesto posto occupato ancora dalla squadra di Montella. Inter e Fiorentina sono lontane 3 punti.

LE ULTIME

Alessio Romagnoli ha svolto la prima parte dell'allenamento in gruppo: il centrale ha ancora problemi al ginocchio e la sua presenza a Bergamo rimane in dubbio, ma è un buon segno che oggi ha svolto una parte con la rosa. In pratica non ha solamente svolto la partitella in gruppo: per Milan tv, può rivelarsi un'indicazione positiva, ma c'è massima attenzione e prudenza sul suo recupero.

Un altro che non è in forma è Davide Calabria e difficilmente verrà convocato. Il giovane terzino è ancora alle prese con il problema fisico che lo ha colpito alla vigilia della partita con la Roma. Invece Leonel Vangioni sta meglio: sempre per l'emittente rossonera, le condizioni dell'argentino sono in miglioramento ora dopo ora e ci sarà con l'Atalanta. Quindi Montella ha al momento 4 difensori disponibili: Vangioni, De Sciglio, Zapata e Gómez. Ma andiamo a leggere su cosa si è focalizzato il tecnico del Milan quest'oggi.

IL COMUNICATO UFFICIALE

Migliorano sempre di più le condizioni di Leonel Vangioni, in gruppo per il secondo allenamento consecutivo a Milanello. Un recupero che si unisce a quello di Poli, a due giorni dalla delicata gara con l'Atalanta a Bergamo. Romagnoli, invece, ha proseguito il suo programma personalizzato.

Nell'unica sessione prevista giovedì mattina, i rossoneri hanno svolto un riscaldamento atletico con corsa ed esercizi per gli arti inferiori. A seguire, sul ribassato, possesso palla 8 contro 4 e partitella tattica a tutto campo (11vs11). Ha chiuso la giornata una partitella libera a campo ridotto.

Per venerdì, vigilia di Atalanta-Milan, la rifinitura è fissata nel pomeriggio.