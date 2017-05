Atalanta - Milan in diretta, LIVE Serie A 2016/17 (20:45)

Una buona giornata a tutti i lettori di Vavel Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Atalanta-Milan, match valido per la 36esima giornata del campionato di Serie A TIM il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Rocchi. Seguiremo l'avvicinamento al matche poi tutti i 90', a partire dalle ore 20:45.

Diretta Atalanta-Milan

QUI ATALANTA

I nerazzurri sono reduci, in campionato, da un pareggio per 1-1 a Udine contro l'Udinese. Gli uomini di Gasperini, ora, sono più carichi che mai, e se dovessero vincere contro il Milan, ufficializzerebbero l'accesso in Europa League. Sicuramente dal primo minuto cercheranno di mettere in campo il solito agonismo, che fino ad ora li ha sempre contraddistinti.

Il tecnico della Dea non ha partecipato alla tradizionale conferenza stampa prima della partita, dopo i dissapori, di qualche settimana fa, con un giornalista de "L'eco di Bergamo".

Riguardo alla probabile formazione, Gasperini è stato davvero fortunato in quanto è riuscito a recuperare, per la partita, sia Kessie che Gomez e, salvo novità dell'ultima ora, saranno in campo. Gasp dovrà fare a meno di Zukanovic e Dramé.

Tuttavia, Gasperini dovrebbe puntare sul solito 3-4-1-2. In porta Berisha; davanti a lui il tridente difensivo sarà composto da Masiello, Caldara, Toloi; i due centrocampisti centrali saranno Kessie e Freuler, supportati a destra dal solito Conti e a sinistra da Spinazzola; sulla trequarti Kurtic; le due punte saranno quasi sicuramente Gomez e Petagna.

Live Atalanta-Milan

QUI MILAN

I rossoneri vengono da una brutta sconfitta in casa contro la Roma per 1-4. Gli uomini di Montella hanno, in queste ultime giornate, una media punti da retrocessione e, per sperare in un sesto posto con conseguenti preliminari di EL, dovranno necessariamente vincere a Bergamo.

"Ho l'ambizione di centrare l'Europa League", così parla Montella nella tradizionale conferenza stampa. Il tecnico campano vuole l'EL a tutti i costi, quindi vorrà un Milan tenace, grintoso e che dovrà essere in grado di lottare su ogni pallone. Potremmo usare un latinismo: "Animus pugnandi", lo spirito di battersi, di cui il Milan avrà bisogno.

Questa volta, Montella avrà meno di che preoccuparsi riguardo agli indisponibili, in quanto Alessio Romagnoli ha finalmente recuperato e, dunque, scenderà in campo al fianco di Zapata. Tuttavia, l'areoplanino dovrà fare a meno degli squalificati Paletta ed Ocampos. Attenzione a Mati che è diffidato.

Montella, forse, schiererà un inedito 3-5-2, accantonando la difesa a 4: in porta ci sarà il solito Donnarumma; i tre centrali saranno Zapata, Romagnoli, Gomez; sugli esterni ci saranno Kucka e De Sciglio, mentre in mezzo al campo giocheranno il ritrovato Montolivo, Pasalic e Suso, adattato come interno di centrocampo; davanti a tutti le due punte Bacca e Deulofeu.

PRECEDENTI

Tra Atalanta e Milan sarà il 57esimo incontro nel massimo campionato. I precedenti vedono il Milan in vantaggio. 24 vittorie rossonere, 20 pareggi e solo 12 vittorie per i bergamaschi. Nel girone d'andata finì 0-0 a San Siro con un'Atalanta che mise paura al diavolo. La gara con maggior numero di goal (11) fu nel dicembre del 1950: finì 7-4 per i rossoneri. Il peggior KO nella storia dell'Atalanta.