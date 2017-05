Milan, Kessie sempre più vicino. Visite mediche all'inizio della prossima settimana

Franck Kessie, chelseanews24.com

Il Milan avrebbe fissato le visite mediche per Franck Kessie per l'inizio della prossima settimana, per la precisione fra martedì e mercoledì. Queste le ultime, importanti indiscrezioni su un affare che il Milan ha chiuso da diversi giorni, superando la concorrenza della Roma e anticipando le altre squadre che avevano messo gli occhi sul centrocampista ivoriano dell'Atalanta. Dopo Musacchio, ecco in arrivo il secondo acquisto targato Fassone-Mirabelli.

Il Milan aveva fatto un pensiero per il proprio centrocampo anche su Tielemans, talento finito in queste ore al Monaco per 25 milioni di euro. Mirabelli conosce alla perfezione il giocatore visto che lo segue da quando ha iniziato a far parlare di sè con la maglia dell'Anderlecht. I tempi lunghi del closing e la lunga concorrenza hanno però fatto virare su un altro nome, quello di Kessie. Attenzione a fraintendere: il profilo dell'ivoriano non rappresenta assolutamente una scelta di ripiego, o tanto per accontentarsi. Il Milan verserà all'Atalanta 28 milioni di euro nel complesso, 5 per un prestito biennale e 23 per il riscatto obbligatorio. Così i conti del prossimo bilancio non saranno troppo appesantiti e la squadra potrà essere ancora rinforzata.

Kessie ha convinto nel corso di questo campionato, Mirabelli lo ha osservato dal vivo in più di un'occasione e anche nell'ultimo confronto diretto a Bergamo il ragazzo classe '96 ha lasciato un'ottima impressione nell'ambiente rossonero. Muscoli, corsa, ma anche capacità di inserimento e una discreta capacità realizzativa, per un ragazzo che Gasperini ha spostato da davanti la difesa a mezzala con risultati clamorosi. A Vincenzo Montella il compito di inserirlo al meglio nei suoi meccanismi, in attesa di scoprire quali saranno gli altri nomi che andranno a disegnare il nuovo Milan per la prossima stagione. Musacchio e Kessie ci sono, l'attesa dei tifosi è però soprattutto per il grande nome che dovrebbe arrivare come centravanti nel corso delle prossime settimane.