Milan, incontro con l'Atalanta a Casa Milan. Si chiude Kessie, Conti prima scelta per la fascia

Andrea Conti, gazzetta.it

Milan e Atalanta si sono incontrate nella sede rossonera per parlare di mercato e nello specifico di Franck Kessie e Andrea Conti. Se per il primo siamo alla definizione dei dettagli, tipo di pagamento ai nerazzurri e cifre bonus del contratto del giocatore, per quanto riguarda l'esterno la situazione è in evoluzione. Anche perché la concorrenza su Conti non manca, visto il campionato giocato dal ragazzo.

Mirabelli, d.s. rossonero, ha ribadito a Sartori, d.s. dell'Atalanta, come per i rossoneri Conti rappresenti la prima scelta per la corsia di destra in questo momento. Gli altri nomi emersi in questi giorni sono delle alternative e vengono tenuti in considerazione, ma fino a che sarà possibile lavorare sul nome di Conti il Milan c'è. Anche lui è stato visto in più di una circostanza dal vivo dallo scouting rossonero e Mirabelli si è convinto, in accordo con Montella, che Conti possa essere il profilo giusto per completare una difesa che sarà quasi del tutto nuova nell'ambito prossima stagione. L'Atalanta, dal canto suo, ribadisce la valutazione intorno ai 25 milioni di euro per il giocatore e ora aspetta che le varie squadre interessate a Conti inizino a mettere in campo le proprie strategie.

Per Kessie invece strategia più che definita e giocatore pronto per sostenere le visite mediche la prossima settimana. Nell'incontro a Casa Milan si sarebbero definite le modalità di pagamento del cartellino: prestito a 5 milioni per la prossima stagione e riscatto la prossima estate obbligato a 23. Totale 28 milioni, la cifra che era arrivata ad offrire anche la Roma, prima però che il Milan trovasse l'accordo totale con Kessie, cosa mai riuscita invece ai giallorossi. A proposito di questo, Kessie dovrebbe firmare per cinque stagioni a 2,5 milioni di euro bonus compresi. Pillola finale su Musacchio. Le visite di inizio settimana sono andate bene, per l'ufficialità bisogna aspettare qualche giorno a causa di motivi burocratici.