Milan, continua l'asse di mercato con l'Atalanta

E' sempre più scoppiettante il calciomercato del Milan. Dopo aver raggiunto l'obiettivo del ritorno in Europa dopo tre lunghi anni di astinenza, la nuova dirigenza rossonera è al lavoro in vista del prossimo mercato estivo. L'obiettivo è chiaro: regalare a Vincenzo Montella una rosa competitiva. Fassone e Mirabelli hanno già l’accordo con Morata (il giocatore avrebbe dato il proprio ok a un trasferimento in rossonero, ma resta da convincere il Real Madrid). Sono già concluse le visite mediche di Mateo Musacchio ed in più il Milan è a un passo anche da Biglia, ma l'asse più caldo viene da Bergamo. Andiamo a scoprire le ultime novità.

PER KESSIE' E' QUASI FATTA

Sembra tutto fatto per il passaggio di Kessiè al Milan. Ieri c'è stato un nuovo incontro, il penultimo, tra la dirigenza rossonera e Giovanni Sartori, responsabile

dell’area tecnica dell’Atalanta. Dopo l'ok dell'agente e l'accordo col club bergamasco, sono stati limati gli ultimi dettagli per ultimare il passaggio al Milan. All'Atalanta andranno 28 milioni di euro, bonus compresi, invece al giocatore 2,5 milioni (più bonus) per 5 anni. Secondo la Gazzetta dello Sport è praticamente tutto pronto, basterà soltanto formalizzare l’operazione ed il giorno in cui è previsto accada tutto questo è martedì 30 maggio. Kessie è tra le rivelazioni della spettacolare stagione della formazione di Gasperini e tra qualche giorno diventerà un nuovo giocatore del Milan.

MA NON SOLO KESSIE'..

Il Milan però guardando in casa Atalanta, non punta solo a Kessie. Mirabelli e Fassone stano valutando anche Andrea

Conti, esterno dell'Atalanta e obiettivo per la fascia destra. Ma su di lui c'è da battere una nutrita concorrenza: Inter, Chelsea e Napoli. Ma Conti piace molto a Vincenzo Montella e perciò la dirigenza rossonera non ha intenzione di mollare la presa. Cifre importanti anche per lui: 15/20 milioni di euro per concludere l'offerta. Si è parlato anche del Papu Gomez che potrebbe lasciare i bergamaschi per 15 milioni di euro, ma se ne parlerà concretamente solo se l'affare Keita non andrà in porto.

La dirigenza del Milan per tornare grande ha puntato le stelle dell'Atalanta.