Milan, verso il Cagliari: si ritorna al 4-3-3. Out Romagnoli e Deulofeu

Ultima partita di campionato per il Milan di Montella: i rossoneri domani saranno impegnati sul campo del Sant'Elia. Una partita che non conta nulla ai termini della classifica. Difatti la squadra milanese, battendo settimana scorsa il Bologna per 3-0, si è qualificata con un turno d'anticipo ai preliminari di Europa League della prossima stagione. Un obiettivo importante per ripartire sotto la nuova dirigenza. Anche gli uomini di Rastelli hanno raggiunto il loro obiettivo, ovvero la salvezza. In ballo dunque non c'è nulla, ma entrambe le squadre si daranno battaglia per chiudere la stagione con una vittoria. Andiamo a vedere la probabile formazione del Milan che scenderà in campo domani.

OUT ROMAGNOLI E DEULOFEU, DONNARUMMA IN TRIBUNA?

In porta Gigio Donnarumma è ovviamente il titolare indiscusso, ma Vincenzo Montella sta valutando di far giocare Storari. Un messaggio chiaro rivolto a Raiola e al suo assistito: Fassone e Mirabelli scelgono la linea dura, ovvero senza rinnovo per lui potrebbero spalancarsi le porte della tribuna anche per la prossima stagione. Sicuramente mancherà Romagnoli: il giovane centrale è ancora alle prese con il problema al menisco esterno. Romagnoli, per il momento, non si sottoporrà ad alcun intervento chirurgico, ma domani non sarà disponibile. Non ci sarà neanche Deulofeu: l'attaccante spagnolo ha avuto un piccolo problema muscolare nel finale del match casalingo contro il Bologna e non si è allenato per tutta la settimana. Dunque, a meno di grossi cambiamenti, la carriera al Milan si è conclusa a San Siro. Infatti, per la Gazzetta dello Sport, Fassone e Mirabelli non avvieranno nessuna trattativa con Everton o Barcellona per tentare di trattenere lo spagnolo. Mancheranno anche De Sciglio, Abate e Bonaventura, infortunati noti.

In difesa spazio a Paletta e Zapata come coppia centrale, invece sulle fasce troveremo Calabria e Vangioni. Al centrocampo, Montella sta pensando di schierare Honda dal primo minuto per la sua ultima partita con la maglia del Milan. Insieme a lui, Montolivo e Pasalic. Davanti Ocampos sostituirà Deulofeu, spazio poi a Lapadula e a Suso.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Paletta, Zapata, Vangioni, Calabria; Montolivo, Pasalic, Honda; Suso, Lapadula, Ocampos. All. Montella

Squalificati:

Indisponibili: Abate, Bonaventura, De Sciglio, Antonelli, Romagnoli, Poli, Deulofeu