Milan, Donnarumma e Raiola: il braccio di ferro continua - getty

In casa Milan continua a tenere banco il caso Donnarumma. La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina fa il punto sulla situazione spinosa che si è creata sul primo contratto da professionista del portiere rossonero.

Nella giornata sono uscite interessante indiscrezioni sul futuro de

l portiere: in pratica da via Aldo Rossi starebbero pensando di lasciare il portiere in tribuna nella prossima stagione in caso di mancata firma sul contratto. In men che non si dica sono arrivati i botta e risposta tra Raiola-Montella sul futuro di Donnarumma. Da una parte il tecnico campano ha messo fretta all'agente: "Donnarumma incedibile. Ci auguriamo che possa andare in vacanza serenamente e farci stare un po' più sereni" ma dal canto suo Raiola ha preso tempo: ''Valutiamo delle cose e ci sarà da valutarne altre. A parametro zero non porto via nessuno".

Il Milan ha mandato il suo segnale di avvertimento a Gigio Donnarumma e a Mino Raiola. Ma secondo il noto procuratore l’ipotesi è alquanto improbabile, ma è uscito parzialmente allo scoperto dichiarando l’intenzione di voler dialogare con Fassone e Mirabelli, ma le parole non sono servite però a fare chiarezza sul futuro di Gigio Donnarumma. Sempre per la rosea l'incontro tra le parti è rimandato: dopo la posizione non morbidissima presa dalla dirigenza, Raiola è intenzionato a rimandare il faccia a faccia con i vertici di via Aldo Rossi i quali vogliono chiudere al più presto la questione. Su Donnarumma ci sono sempre Manchester United, City e Real Madrid ma il Milan non vuole cederlo quest'estate, ma l'agente ha escluso un addio del portiere a parametro zero. Quindi che si fa? Ogni giorno che passa la situazione rischia di infittirsi e complicarsi sempre più.

Sicuramente la presa di posizione del Milan è un po' troppo forzata, cioè di lasciare in tribuna così tanto talento, sembra troppo eccessivo. Ma può essere stata una mossa azzeccata di Fassone e Mirabelli: questo trambusto mediatico scatenato dalla notizia ha fatto sì che Raiola sia uscito allo scoperto ribadendo il concetto di voler dialogare con la dirigenza, ma allo stesso tempo, ha comunque confermato di volersi prendere i propri tempi.

Questo braccio di ferro continuerà per tutta l'estate. Montella, Fassone e Mirabelli hanno sempre detto che vogliono rendere Donnarumma una colonna del Milan che verrà. La palla ora è passata al portiere e al suo agente.