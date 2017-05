Cagliari-Milan, le formazioni ufficiali. Bacca e Honda dal primo minuto

Honda e Bacca, gazzetta.it

Passerella finale per Cagliari e Milan che al Sant'Elia si affrontano senza avere più nulla da chiedere a questo campionato. Sardi salvi da tempo, rossoneri ai preliminari della prossima Europa League. L'interesse allora della partita si sposta sui tanti singoli giocatori che per un motivo o per un altro hanno qualcosa da far vedere negli ultimi 90 minuti di questa stagione. In casa Milan, ad esempio, due nomi su tutti: quelli di Carlos Bacca e Keisuke Honda.

Partendo però dai padroni di casa, Rastelli schiera il proprio classico 4-3-1-2 con in attacco l'ex di giornata Marco Borriello. Cresciuto nel Milan, una stagione su tutte da protagonista con Leonardo in panchina e al suo fianco Ronaldinho e Pato in un tridente che aveva fatto divertire i tifosi del Milan. La sorpresa principale di Montella, invece, è Carlos Bacca dal primo minuto, con Lapadula che si accomoda in panchina. Il tridente rossonero è completato dal rientrante Suso e da Honda, con la fascia di capitano al braccio nell'ultima gara con la maglia rossonera. A centrocampo, poi, anche Mati Fernandez, un altro che saluterà il Milan a fine stagione per fine prestito.

Formazioni ufficiali

CAGLIARI (4-3-1-2): Crosta; Padoin, Pisacane, Ionita, Murru (CAP); Deiola, Tachtsidis, Faragò; Joao Pedro; Farias, Borriello. All. Rastelli

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Paletta, Gómez, Vangioni; Kucka, Locatelli, Mati Fernández; Suso, Bacca, Honda (CAP). All. Montella