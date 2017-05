Milan, parla Montella: "Non abbiamo finito in maniera adeguata la stagione, ora pensiamo al futuro"

www.acmilan.com

Vincenzo Montella è intervenuto con i giornalisti presenti ai margini dell'evento di Forte Village. Andiamo a sentire le sue parole.

Il Milan non ha chiuso al meglio la stagione (sconfitta 2-1 ieri con il Cagliari ndr) ma è arrivata la qualificazione ai preliminari di Europa League: "E’ un bilancio estremamente positivo. Ovviamente non possiamo accontentarci in futuro, dobbiamo aspirare a fare qualcosa in più. Nella situazione generale credo sia stato fatto un buon lavoro, è aumentato il valore dei giocatori e i tifosi hanno visto quello che volevamo proporre".

Sul mercato e sul futuro: "Non abbiamo finito in maniera adeguato la stagione, ora pensiamo al futuro. La società conosce i miei pensieri, io posso dare le mie valutazioni sul singoli, poi tocca alla società fare le scelte. Io voglio fare solo l’allenatore. Top player in attacco? Forse sono venuto qui per convincere gli sponsor a prenderne tre. La nostra ambizione è arrivare nelle prime quattro posizioni. Non sarà facile perché Juventus, Napoli e Roma sono molto avanti, e anche l’Inter ha tanti giocatori importanti. Poi c’è la Lazio che se è arrivata prima di noi vuol dire che ha qualcosa in più. Sarà difficilissimo, ma noi abbiamo grandi ambizioni".

Sui singoli, Honda: "Ha giocato poco, ma ha dimostrato di essere un grande professionista. Sono felice del gol a San Siro e della fascia di capitano di ieri, ha chiuso al meglio la sua avventura" e Deulofeu: "Ha avuto un impatto importante. Ora ci ha salutato, ma chissà che non possa tornare. Ha avuto sei mesi importanti, noi come Milan gli abbiamo dato qualcosa e lui ha dimostrato le sue qualità" Donnarumma: "L’altro giorno gli ho fatto fare una firma su un foglio bianco, io la sua firma ce l’ho" ed infine Pasalic: "E’ cresciuto molto, ma può migliorare ancora. Non è un nostro giocatore e quindi quando è così ci sono delle dinamiche di mercato da valutare".

[parole raccolte da Milanews.it]