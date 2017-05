Milan-Kessié: ci siamo! Domani le visite mediche del calciatore

Source photo: tuttosport.com

Il Milan che verrà continua a prendere forma. Dopo il colpo Musacchio, pagato intorno ai 18 milioni, i rossoneri hanno messo le mani su Franck Kessié, talentuoso centrocampista dell'Atalanta che nella giornata di domani svolgerà le visite mediche. Un vero e proprio botto, per il Diavolo, deciso a rinforzarsi per tornare, definitivamente, nel Pantheon del nostro calcio.

Messosi in luce con la maglia del Cesena, in serie B, il ventenne ivoriano è definitivamente esploso sotto la guida di Gasperini, che lo ha reso motore e faro della sua meravigliosa Atalanta. Fisicamente molto forte Kessié ha confermato una buona dose tecnica, impressionando per la tranquillità con cui ha esordito nella massima competizione calcistica italiana. Con la Dea, il ragazzo di Ouragahio ha subito fatto bene, prendendosi la scena e non abbandonandola nemmeno un attimo.

Nelle trentuno volte in cui è sceso in campo, infatti, Kessié ha sempre impressionato, fornendo performance importanti ed impreziosendole con sei reti e quattro assist. Naturalmente calatosi nel 3-4-1-2 del Gasp, Kessié troverà un dogma tattico diverso, a Milanello, con Montella che saprà sicuramente valorizzarne tutto il potenziale, affiancandolo al rientrante Bonaventura e ad un mediano di spessore, Biglia o qualche altro.

Il costo dell'operazione, dovrebbe aggirarsi intorno ai trenta milioni, con i rossoneri pronti a sborsare i primi sei per il prestito oneroso, a cui seguirà l'obbligo di riscatto. Nessuna contropartita tecnica, inoltre, verrà proposta: il Milan, dunque, si prepara ad uno dei colpi sicuramente più interessanti di tutto il calciomercato estivo, che si prospetta rovente e ricco di potenziali colpi di scena.