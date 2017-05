Milan, pallino Morata. Viaggio in Spagna all'inizio della prossima settimana

Alvaro Morata, zimbio.com

Alvaro Morata e il Milan, pista calda che potrebbe diventare bollente subito dopo la finale di Champions League a Cardiff. Ad assistere alla gara fra Juventus e Real Madrid ci saranno anche Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli. La missione vera e propria per provare a regalare il centravanti spagnolo a Vincenzo Montella, però, dovrebbe cominciare all'inizio della prossima settimana a Madrid, quando anche la finale sarà ormai alle spalle per tutti e si potrà parlare meglio della situazione dell'attaccante ex bianconero.

La strategia rossonera, portata avanti anche nel corso di queste settimane, prevede di trovare prima un accordo totale con il giocatore, per poi andare a trattare con Florentino Perez con una posizione che sia un minimo consolidata. La proposta che dovrebbe essere presentata al numero uno del Real Madrid potrebbe essere la seguente: 60 milioni di euro per il cartellino di Morata e 8 milioni di euro a stagione per i prossimi cinque anni all'attaccante. La parte più "semplice" di questo affare sembra essere quella legata all'accordo con il giocatore. Mirabelli ha avuto più di un contatto telefonico con Morata che fra poche settimane si sposerà in Italia. Anche la compagna dell'attaccante, italiana, spinge per un ritorno nel nostro Paese. Lo spagnolo, poi, si sente attratto in maniera forte da un progetto che lo metterebbe al centro del rilancio del Milan.

Anche il Manchester United di Josè Mourinho è interessato a lui e il portoghese avrebbe parlato direttamente con Morata anche nei giorni scorsi. L'attaccante, però, avrebbe spiegato che al momento la sua priorità sono il Milan e il ritorno in Serie A, in attesa di capire come si potrebbe sviluppare la trattativa fra i club. Perchè ci sarebbe anche il Real Madrid da mettere in conto in tutto questo affare. Senza dimenticare Zinedine Zidane che avrebbe parlato di recente con Morata per farlo restare, pronto a mettere nelle sue mani l'attacco del Real Madrid, facendo fuori quel Karim Benzema, da sempre pupillo prediletto di Florentino Perez. L'opera del tecnico francese, però, non sembra essere andata a buon fine e anche questo fa respirare ottimismo in casa Milan. Per un colpo che se arrivasse darebbe una notevole scossa a tutto l'ambiente e confermerebbe le ambizioni importanti del nuovo corso rossonero.