UFFICIALE: Milan, preso Musacchio. Contratto fino al 2021

Mateo Musacchio, acmilan.com

"Mateo Musacchio è un nuovo giocatore del Milan. Dopo essersi sottoposto alle visite mediche presso la clinica La Madonnina, aver visitato il Centro Sportivo di Milanello e poi Casa Milan, il difensore argentino ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021. Il comunicato: AC Milan comunica di aver acquisito dal Villarreal CF le prestazioni sportive di Mateo Musacchio, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021". Con questo breve comunicato, il sito del club rossonero ha ufficializzato l'arrivo del centrale argentino, primo acquisto dell'era cinese del Diavolo.

Musacchio aveva effettuato a sorpresa le visite mediche a Milano negli scorsi giorni, prima di ripartire per la Spagna e attendere la fine dei vari campionati per essere ufficializzato come primo acquisto per la prossima stagione per Vincenzo Montella. Operazione da 18 milioni di euro totali che verranno pagati in più anni. Affare che quindi andrà ad incidere in maniera minima sul budget a disposizione per questo mercato e sul prossimo bilancio, lasciando così al Milan ancora un notevole margine di manovra per rafforzare la squadra, come ribadito più volte dall'a.d. Marco Fassone. Musacchio arriva in rossonero dopo un lungo corteggiamento da parte del Milan, iniziato con Adriano Galliani e concluso ora con la nuova proprietà, in grado di mettere a disposizione le risorse economiche necessarie per chiudere l'affare.

Musacchio negli spogliatoi di Milanello, acmilan.com

27 anni, Musacchio ha iniziato la propria carriera nel River Plate, prima di arrivare in Spagna al Villarreal e maturare in Liga la propria esperienza europea. In questa stagione 23 partite giocate fra tutte le competizioni, con qualche acciacco fisico a non permettergli di avere la giusta continuità. Nella giornata dell'ufficialità di Musacchio, poi, sono in corso anche le visite mediche per quello che sarà con ogni probabilità il secondo acquisto del nuovo Milan. Franck Kessie ha iniziato in mattinata i test medici che dovrebbero proseguire per tutta la giornata. Domani il giocatore sarà a Milanello per sottoporsi ai test specifici di Milan lab e a quel punto mancherà solo l'annuncio ufficiale. Operazione questa da 28 milioni di euro, 5 di prestito biennale e 23 di obbligo di riscatto.