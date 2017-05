Milan, Montella in sede: rinnovo ad un passo

Fumata bianca ad un passo per il rinnovo di Vincenzo Montella: il tecnico rossonero, secondo Milan Tv, si è recato quest'oggi verso l'ora di pranzo in via Aldo Rossi per incontrare Fassone e Mirabelli. In questo incontro si è parlato ancora di mercato (dopo gli arrivi di Musacchio e Kessie ci saranno altri rinforzi ndr), ma soprattutto il tema principale è stato il rinnovo di contratto.

Dopo le dichiarazioni di ieri dalla Sardegna, oggi si è passati al concreto. La volontà di proseguire insieme c'è da entrambe le parti e c'è anche un principio d’intesa, ovvero il prolungamento di un anno, fino al 2019. La firma può arrivare già nelle prossime ore, prima che Montella andràin vacanza in Oriente. Meritata visto il traguardo dell'Europa League.

La dirigenza ha davvero fiducia e stima in Montella e molto presto si arriverà al rinnovo di contratto del tecnico che ha riportato il Milan in Europa.