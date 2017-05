UFFICIALE: Milan, Montella rinnova il contratto fino al 2019

Google Plus

Mirabelli, Fassone e Montella, pianetamilan.it

Vincenzo Montella ha rinnovato il proprio contratto con il Milan fino al 2019. Con una diretta Facebook sul proprio profilo ufficiale, il club rossonero ha voluto annunciare a tutti i tifosi l'accordo raggiunto con il tecnico. Fassone, Mirabelli e Montella, uniti e insieme per dare questo annuncio che spegne così tutte le voci che anche nelle scorse ore erano circolate riguardo un presunto "giallo" legato al contratto dell'allenatore del Milan. Tutto chiarito, tutto risolto, il Milan va avanti convinto insieme a Vincenzo Montella.

Queste le parole dei protagonisti durante il video:

Fassone: "Dopo qualche chiacchierata abbiamo concordato con Vincenzo il rinnovo fino al 2019. Siamo entusiasti di proseguire quest'avventura dopo i risultati ottenuti in una stagione di transizione come questa. Che sia una stagione divertente per noi e i nostri tifosi."

Montella: "Sono entusiasta di proseguire quest'avventura".

Mirabelli: "Voglio ringraziare Vincenzo, ieri sera ci siamo riproposti per fare una piccola cena ed è stato facile trovare un accordo, per la felicità di tutti i nostri tifosi."

Questo il video con l'annuncio dato in diretta da Casa Milan dai diretti protagonisti:

https://www.facebook.com/ACMilan/videos/10154479515066937/