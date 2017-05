ESCLUSIVA, Riccardo Mancini: "La volontà di Morata può essere decisiva alla lunga per il Milan"

Riccardo Mancini, ufficio stampa Fox Sports

Il Milan si sta muovendo con decisione sul mercato e i nomi che vengono accostati ai rossoneri sono molto diversi da quelli a cui i tifosi sono stati abituati nel corso delle ultime stagioni. Per approfondire le prime mosse rossonere abbiamo contattato, in ESCLUSIVA, Riccardo Mancini, giornalista e telecronista di Fox Sports che ha seguito con attenzione Bundesliga e Liga, i campionati in cui hanno giocato i vari Ricardo Rodriguez, Musacchio e Morata.

Il primo colpo del nuovo Milan cinese è stato Musacchio. Che difensore è l'ex Villarreal?

Mi è sempre piaciuto molto, è un difensore moderno, forte fisicamente, ma con qualità, rapido, attento, concentrato. Difensore completo, sa impostare anche la manovra con i piedi ed è bravo di testa. Ultimamente ha avuto troppi infortuni, negli ultimi due anni ha giocato nel complesso meno di 40 partite per problemi fisici di vario genere, soprattutto muscolari. Un buon investimento, ma allo stesso tempo è un po’ un rischio. Ripeto, è molto forte, negli ultimi anni in Europa pochi come lui, se rende come fino ad un paio di anni fa va bene. La condizione fisica sarà però fondamentale. Con Romagnoli lo vedo bene, sono due leader difensivi e si possono completare a vicenda.

Il nome che però fa sognare più di tutti i tifosi è quello di Morata. Che acquisto sarebbe per il Milan, nel caso si concretizzasse l'affare?

Ha imparato tanto al Real Madrid in questo anno secondo me. Zidane lo ha usato in diversi modi. Si è adattato in una squadra di campioni anche a partire dall’esterno in certe situazioni di gioco. A livello realizzativo è sempre forte, alla Juve ha fatto bene e dalla panchina è stato il miglior attaccante del Real Madrid in questa stagione. Il ruolo al Real gli va però stretto, vorrebbe esprimersi sui suoi livelli. Per il suo carattere poi si deve sentire coccolato. Zidane in parte lo ha fatto, ma poi gli preferiva Benzema. Per il Milan sarebbe un ottimo acquisto per fare il salto di qualità: Morata dalla sua ha l' età, i gol, sta crescendo e può migliorare ancora. La sua volontà può pesare in maniera decisiva alla lunga. E' vero che non si è mai sfogato pubblicamente, ma qualcosa è trapelato. E' stanco di essere una seconda scelta, anche perché poi dimostra di essere decisivo in campo. Il faccia a faccia con Zidane potrebbe essere decisivo. Se Morata vuole rilanciarsi da protagonista assoluto, il Milan potrebbe essere la soluzione migliore per lui. I confronti sono stati continui con Zidane e ce ne sarà un altro dopo la finale di Champions, ma al momento testa di tutti è su quella gara.

Sempre per la difesa sembra essere molto vicino il nome di Ricardo Rodriguez. Cosa può dare alla difesa rossonera?

Mi è sempre piaciuto tanto anche lui, solo l' ultima stagione ha un po’ steccato, ma anche per colpa di un ambiente complicato a Wolfsburg che ha lottato a sorpresa per non retrocedere dopo essere stato costruito per puntare all'Europa League. Può crescere tanto, è un difensore/centrocampista che spinge tanto, ma deve migliorare a livello difensivo. Ha un sinistro importante, può essere un' opzione diversa a livello tattico perchè può fare l' esterno a 5 o il terzino in una difesa a 4. Ha pagato molto la condizione della squadra, ma anche lui ha avuto troppi infortuni in questa annata, tra cui un problema grave ad una caviglia. Il Milan può essere un salto di qualità per Rodriguez. Con la nazionale Svizzera è titolare e si è messo in mostra, può fare bene in Italia. Da un anno non sta rendendo secondo le aspettative, ma rimane un profilo molto promettente.

Alla luce di questi nomi e di queste trattative, quale può essere un primo giudizio sul mercato del Milan, comunque diverso da quello degli ultimi anni?

La svolta è arrivata con il closing e il cambio di proprietà. Qualcosa doveva cambiare per forza. Ci sono stati anni di transizione, ora era fondamentale arrivare in Europa. Serviva uno slancio, anche se minimo. Questo sembra essere un mercato importante, pensato, voluto e condiviso. Sembra esserci sinergia, le parti vanno nella stessa direzione e questo è fondamentale per poter costruire. Kessie, Biglia, Musacchio, Morata, Rodriguez, sono nomi fatti per costruire un Milan da vertice. Questa è una squadra che si candida per lottare per la Champions e chissà non si possa andare oltre. Chi ben comincia…. Se i nomi sono questi e arriva qualcun altro, il Milan è fra le favorite del prossimo campionato. Il progetto è importante, si stanno mettendo le basi con nomi importanti. Negli scorsi anni il mercato sembrava fatto quasi a caso, con occasioni dell' ultimo minuto. Quest’anno inveceè diverso, si pensava al mercato quando ancora il campionato era in corso. E già questo è un segnale a tutto il campionato.

