Milan mercato - Oggi l'ufficialità di Kessie, in arrivo anche Ricardo Rodriguez

Dopo la fine della stagione conclusa con la conquista del sesto posto, quindi con la qualificazione ai preliminari di Europa League, in casa Milan si pensa solamente al mercato. Dopo l'arrivo del difensore Musacchio dal Villarreal, è praticamente fatta per l'acquisto di Kessie dall'Atalanta, ma andiamo a scoprire le ultime novità.

KESSIE OGGI LA FIRMA COL MILAN

Dopo il lieve problema fisico riscontrato due giorni fa nella prima parte dei test presso la clinica La Madonnina, nel centro di Milano, il centrocampista ivoriano si è sottoposto nella giornata di ieri a dei controlli supplementari , ma per fortuna, quest'ultimi hanno dato un buon esito. Il suo trasferimento definitivo al Milan è vicino: se non ci saranno altre sorprese, oggi, dopo i test fisici di Milan Lab, andrà a Casa Milan per siglare il suo nuovo contratto con il club di via Aldo Rossi. Dopo le notizie dei giorni scorsi, sembra ormai superato ogni dubbio sull'età di Franck Kessie, il quale sta per diventare un nuovo giocatore rossonero. Costo dell’operazione 28 milioni, ingaggio 2,5 per cinque anni e secondo acquisto della nuova dirigenza del Milan. Cifre importanti per un giovane, è vero, ma il Milan vuole ripartire da lui.

RODRIGUEZ, LA PROSSIMA SETTIMANA LA FIRMA

Intanto Fassone e Mirabelli stanno chiudendo anche per Ricardo Rodriguez: secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il club rossonero ha un accordo con lo svizzero e punta a chiudere l’acquisto la prossima settimana. La dirigenza del Wolfsburg chiede per il terzino sinistro 18 milioni, il Milan però proverà a chiudere la trattativa intorno ai 15.

BIGLIA VUOLE IL MILAN, MA...

Un altro colpo in canna è è Lucas Biglia, centrocampista e capitano della Lazio. Fassone e Mirabelli hanno proposto al 31enne argentino cifre importanti: tre anni di contratto a 2,7 milioni di euro, più un bonus alla presenza 25 di 500 mila euro e, al raggiungimento della Champions League, un altro variabile da 300 mila. Non è stata ancora raggiunta un’intesa tra Lotito e Fassone ed infatti i due si incontreranno nuovamente. Il numero uno biancoceleste chiede 25 milioni, il Milan punta 21. Bisogna vedere se Lotito è pronto ad abbassare l’offerta, ma il centrocampista della Lazio è la priorità per Montella

Forza fisica, esperienza, classe: Così il nuovo Milan sta prendendo forma. Fassone lo avevo promesso: "A luglio la squadra sarà quasi pronta, Montella avrà a disposizione i 2/3 della rosa ad inizio ritiro". Per il momento sta mantenendo le promesse.