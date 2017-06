Milan, Kessie a Casa Milan, ma la firma sul contratto sarà lunedì

Franck Kessie, zimbio.com

Ultimi dubbi svaniti, Franck Kessie ha superato senza alcun tipo di difficoltà anche i test specifici a cui è stato sottoposto in mattinata a Milanello. Il programma di giornata è poi continuato con la visita a Casa Milan nel pomeriggio, anche se la firma sul contratto che lo legherà al Milan non arriverà nella giornata di oggi, come inizialmente si era pensato durante la prima giornata di visite mediche del centrocampista ivoriano.

Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli, infatti, non sono presenti nella sede rossonera e nei prossimi giorni saranno a Cardiff per seguire la finale di Champions League fra Juventus e Real Madrid. Ecco perchè l'ufficialità di Kessie come secondo colpo del Milan cinese dovrebbe arrivare nella giornata di lunedì, con la firma del giocatore che dovrebbe avvenire in diretta sui canal social rossoneri così come avvenuto con Vincenzo Montella. Una sterzata anche a livello comunicativo, con i tifosi messi davanti anche alla stampa e in grado così di assistere in tempo reale all'ufficializzazione del primo rinforzo per Montella a centrocampo. Conferme sulle cifre e la formula dell'affare: prestito biennale con obbligo di riscatto, a Kessie cinque anni a circa 3 milioni di euro a stagione bonus compresi.

Alvaro Morata, zimbio.com

Come detto la dirigenza del Milan non è presente oggi in sede, ma il lavoro sul mercato continua a ritmi serrati. Cardiff sarà l'occasione per un possibile nuovo contatto con l'agente di Morata per provare a definire meglio la strategia da portare avanti anche con il Real Madrid. A conferma che l'operazione potrebbe davvero realizzarsi anche il fatto che l'agente dello spagnolo è atteso in Italia per l'inizio della prossima settimana, quando evidentemente il discorso verrà portato ancora avanti. L'idea del Milan sembra essere molto chiara: blindare l'accordo con Morata per poi, forte anche del gradimento totale dell'attaccante, sedersi ad un tavolo con il Real Madrid per provare a chiudere l'affare. Giorni intensi in casa Milan e non potrebbe essere altrimenti. L'obiettivo è consegnare a Montella una rosa quasi al completo per il raduno del prossimo 4 luglio a Milanello.