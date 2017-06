Milan, Mirabelli vola a Montecarlo per incontrare Raiola e Donnarumma - acmilan.com

Il Milan fa un passo avanti verso il rinnovo di Donnarumma: nella giornata di oggi, il direttore sportivo rossonero Mirabelli ha incontrato in gran segreto a Montecarlo Donnarumma e Raiola.

Come riferisce Sportitalia e Tuttomercatoweb, è arrivato il primo vero passo avanti del Milan verso il rinnovo del proprio portiere. Alzata l'offerta per il rinnovo di contratto, ma non trapelano però cifre e altro. Raiola ha chiesto anche l'inserimento di una clausola, Mirabelli non ha ancora dato una risposta. Secondo il canale televisivo diretto da Michele Criscitiello, l'offerta può essere in linea con la media degli stipendi dei portieri :più importanti: Buffon, ad esempio, guadagna 4,5 milioni annui.

Il noto agente avrebbe chiesto tre/ quattro giorni per parlare alla famiglia di Donnarumma.