Milan - Il punto dei giocatori in rosa: Abate ha l'idoneità, Romagnoli non giocherà con l'under 21

In casa rossonera si sta lavorando molto sul mercato in entrata: da Musacchio, a Kessie, Biglia, Rodriguez e il sogno Morata. Tanti i nomi sull'agenda di Mirabelli e Fassone per riportare il Milan nelle posizioni di alta classifica. Ma da Milanello arriva anche notizie dai giocatori in rosa, andiamo a scoprire quali.

Ignazio Abate, dopo aver giocato la sua miglior stagione con la maglia rossonera, è fuori dal 26 febbraio dopo il grave trauma contusivo all’occhio rimediato nel match

in casa del Sassuolo. Il terzino rossonero è stato a Miami per una visita specialistica all’occhio e finalmente ha avuto l'idoneità come ha confermato lo stesso giocatore su Instagram

"Finalmente è arrivata l'idoneità e posso tornare a correre e lottare per la maglia! Ringrazio la Società e tutto lo staff sanitario che mi ha curato, il Dott. Angelo Appiotti, la Dottoressa Grazia Pertile. Grazie anche al fisioterapista Fabrizio Ragusa. Un ringraziamento speciale al Dottor Tavana, che non mi ha mai lasciato solo ed è stato un punto di riferimento fondamentale in questi mesi, e al mio agente Mino, che mi ha accompagnato in capo al mondo e mi ha sempre sostenuto in ogni momento! Infine grazie di cuore a voi tifosi...per l'affetto e per il sostegno! Con il Milan nel cuore...sempre! #conilmilannelcuore @acmilan"

Abate tornerà a disposizione di Montella per il raduno della nuova stagione, in programma i primi di luglio. Insieme a Jack Bonaventura, il quale è già stato convocato nell’ultima gara di campionato contro il Cagliari.

Un altro giocatore infortunato è Alessio Romagnoli: anche il giovane difensore ha giocato una grande stagione, ma nelle ultime settimane è stato fermo per un problema al menisco e con lo staff medico hanno deciso di non operare, ma attuare una terapia conservativa. Secondo quanto riferito dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Roamgnoli per questo motivo non potrà prendere parte all'Europeo Under 21 che si giocherà a metà giugno. Stesso problema per Davide Calabria: il classe 1996 del Milan non ha giocato nell’amichevole contro il San Marino per un problema al menisco.