Milan, il punto sul mercato in entrata

getty images

Domenica scorsa si è chiusa la stagione 2016/2017 del campionato italiano ed il Milan ha conquistato la sesta piazza, ultima utile per qualificarsi ai preliminari di Europa League. Montella e tutta la rosa rossonera hanno raggiunto l'obiettivo primario ovvero tornare in Europa dopo tre lunghi anni di assenza. Ora però per diventare competitivi sia in Italia e non solo bisogna investire sul mercato. Mirabelli e Fassone si stanno muovendo già da diverse settimane, ma andiamo a leggere le novità sul mercato in entrata del Milan.

C'E' IL Sì DI MORATA

Uno degli obiettivi primari del mercato è l'acquisto di una prima punta importante e la scelta è ricaduta su Alvaro Morata, vecchia conoscenza del nostro campionato ed ora in forza al Real Madrid. L'ex juventino, secondo l'edizione odierna di Sky Sport, ha detto sì al trasferimento in rossonero, ora però resta da convincere Florentino Perez. Per questo motivo Fassone e Mirabeli si recheranno a Cardiff per assistere alla finale di Champions League per poi parlare con il presidente dei blancos per iniziare la trattativa che, molto probabilmente, entrerà nel vivo da settimana prossima. Al giocare il Milan proporrà un contratto da otto milioni di euro netti a stagione e un ruolo di primo piano nella squadra che verrà.

KESSIE HA FIRMATO, RODRIGUEZ SI CHIUDE SETTIMANA PROSSIMA

Franck Kessie è ufficialmente un giocatore del Milan. Nel pomeriggio è arrivata l'ufficialità che porta il centrocampista ivoriano in rossonero. Un contratto fino al 30 giugno 2019 e la formula prevede un prestito biennale con obbligo di riscatto per l'acquisizione a titolo definitivo di Kessie. In totale il Milan pagherà circa 30 milioni. E' vicino anche l'accordo con Rodriguez: l'accordo con il giocatore svizzero c'è già, bisogna solo sistemare gli ultimi dettagli con il Wolfsburg che chiede 15 milioni più 3 di bonus. Per la Gazzetta dello sport in edicola quest'oggi, Rodriguez avrebbe riferito ad un amico di essere pronto a firmare col club rossonero la prossima settimana.

acmilan

PER BIGLIA SI LAVORA

Un altro obbiettivo di Fassone e Mirabelli è Biglia: il capitano biancoceleste vuole il Milan, ma bisogna trovare un accordo con la Lazio. Il procuratore del giocatore arriverà in Italia nelle prossime settimane ( per la Gazzetta arriverà a metà giugno ndr) e solo allora si inizierà concretamente a parlare del trasferimento.

Il mercato del Milan è #Workinprogress