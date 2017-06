UFFICIALE: Milan, preso Kessie. Prestito biennale con obbligo di riscatto

Kessie alla firma con Fassone, acmilan.com

"Franck Kessie è un nuovo giocatore del Milan. Dopo essersi sottoposto alle visite mediche presso la clinica La Madonnina, aver visitato il Centro Sportivo di Milanello e poi Casa Milan, il centrocampista ivoriano ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2019. Il comunicato: AC Milan comunica di aver acquisito dall'Atalanta Bergamasca Calcio le prestazioni sportive di Franck Kessie, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2019. La formula del contratto prevede un prestito biennale con obbligo di riscatto per l'acquisizione a titolo definitivo del calciatore ivoriano". Così il sito ufficiale del Milan ufficializza il secondo acquisto dell'era cinese.

Il centrocampista nei giorni scorsi si era sottoposto alle visite mediche di rito per un'operazione che ha visto il Milan battere la concorrenza di diverse altre squadre, sia in Italia che in Premier League. La Roma per tanti mesi è sembrata ad un passo dall'arrivare a Kessie. Con l'Atalanta l'accordo era stato raggiunto, ma l'intesa con il giocatore non è mai arrivata e così è rimasto spazio sufficiente per altri inserimenti. Come quello del Milan che con un vero e proprio blitz della coppia formata da Fassone e Mirabelli ha prima sigillato l'intesa con il giocatore per poi presentarsi all'Atalanta con la stessa cifra promessa dai giallorossi alla famiglia Percassi. Operazione complessiva da 28 milioni di euro che come vi avevamo raccontato nei giorni scorsi si svilupperà così: prestito biennale e obbligo di riscatto nel 2019.

Kessie a Milanello, acmilan.com

Come ricorda anche il sito rossonero Kessie è un centrocampista del 1996 dal fisico potente. E' arrivato nel calcio italiano a gennaio 2015 indossando la maglia dell’Atalanta. Dopo aver disputato la seconda parte di quella stagione nella Primavera nerazzurra, è passato in prestito al Cesena nella stagione 2015-2016 per poi fare ritorno a Bergamo dove è stato un pilastro della formazione bergamasca. Calciatore della nazionale ivoriana, Kessie è uno dei giovani talenti che si sono affermati nel campionato di Serie A appena concluso. Proprio le sue prestazioni avevano attirato interessi anche dal Chelsea di Antonio Conte, ma il Milan è stato più rapido di tutti e ha così chiuso il suo secondo acquisto dopo Musacchio. Primo tassello di un centrocampo che potrebbe essere ulteriormente rinnovato con l'arrivo di Biglia. Il prossimo nome ad arrivare a Milanello, però, dovrebbe essere quello di Ricardo Rodriguez, atteso in Italia per le visite mediche la prossima settimana.