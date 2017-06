Milan mercato - Conti e Biglia sempre più vicini, Montella chiede un attaccante esterno

Milan mercato - Conti e Biglia sempre più vicino, Montella chiede un attaccante esterno

Ogni giorno siamo qui a raccontarvi le vicende di mercato del Milan. La squadra rossonera è tra le più attive a livello di mercato, complice ovviamente la nuova dirigenza, la quale ha portato soldi e obiettivi. Andiamo a scoprire le ultime di mercato.

Mentre Fassone e Mirabelli aspettano l'arrivo di Mino Raiola per discutere (finalmente) il rinnovo di contratto di Gigio Donnarumma in via Aldo Rossi stanno provando a chiudere altri colpi. Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, la dirigenza del Milan incontrerà nei prossimi giorni quella dell'atalanta per portare a Milanello Andrea Conti. Nonostante il no di Gasperini, Percassi ha aperto alla trattativa visto la richiesta del giocatore di voler lasciare i neroazzurri e trasferirsi al Milan, come ha confermato il procuratore del terzino, Mario Giuffredi, ai microfoni di Tuttomercatoweb ieri sera: "Vuole solo il Milan. Nella sua testa l'Atalanta non c'è più ed è giusto che sia così. Il Milan è il sogno di ogni calciatore, nessuno può tarpargli le ali. Gasperini non può privare ad un giocatore di coronare il sogno di fare il salto di qualità, non sarebbe corretto mettere il veto alla sua cessione". L'Atalanta chiede 28/30 milioni, il Milan per abbassare la cifra (offerta di 20 milioni) sarebbe disposto ad inserire delle contropartite, ovvero Vido, Felicioli e Pessina tutti e tre giovani con buone prospettive. Sempre per la rosea, domani Giuffredi incontrerà da solo la dirigenza dell'Atalanta, per poi, si spera, fissare un incontro con quella rossonera per chiudere l'affare per il terzino.

Un altro giocatore che vuole vestire la maglia rossonera la prossima stagione è Lucas Biglia. Il centrocampista argentino ha deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza tra un anno con la Lazio. Lotito e Fassone avevano già trovato l'accordo, ma l'operazione prevedeva anche la cessione di Keita, ma visto che quest'ultimo vuole solo la Juventus, bisognerà rimettersi al tavolo per discutere la trattativa. Biglia è rientrato in questi giorni in Italia e sempre per la Gazzetta dello Sport, l'affare si potrà chiudere tra oggi e domani: alla Lazio andranno 16-18 milioni di euro più 4 di bonus. inoltre per il Messaggero rivela che il capitano biancoceleste abbia avuto già un contatto con Vincenzo Montella.

Intanto Vincenzo Montella ha chiesto a Fassone e a Mirabelli un attaccante esterno: la prima opzione è il ritorno di Deulofeu: l'attaccante spagnolo, nei giorni scorsi, avrebbe manifestato chiaramente la volontà di rivestire anche la prossima stagione la maglia del Milan. Ma un'ipotesi da non scartare è l'arrivo del Papu Gomez. E chissà cosa ne pensa Gasperini..