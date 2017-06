Milan, il mercato non si ferma

getty

Il mercato del Milan non si ferma: incassato il no di Donnarumma, Fassone e Mirabelli vanno avanti e sono più attivi che mai sul mercato con i progetti e soprattutto con la stessa fiducia che c'era ieri prima dell'incontro con Raiola: il club rossonero vuole tornare grande, con o senza Donnarumma.

Ora però bisogna concretamente cercare un portiere che sostituisca Donnarumma: secondo il Corriere della Sera in edicola questa mattina, Mirabelli si sarebbe già mosso alla ricerca di un sostituto ed iniziano a circolare i primi nomi: da Neto (vice di Buffon) a Perin o a Sirigu del PSG. Ma non solo, si pensa anche a dei veterani come Reina o Casillas. Saranno giorni di attenta valutazione in via Aldo Rossi.

La dirigenza del Milan sta cercando anche un altro attaccante dopo l’acquisto di André Silva dal Porto e i nomi sono sempre quelli: Fassone proverà a fare un altro tentativo per Belotti anche se Cairo continua a chiedere troppo (100 milioni). L'idea del Milan è di inserire tre o quattro contropartite sperando di convincere il Torino a cedere il proprio gioiello. Ma secondo la Gazzetta dello Sport, i dirigenti di via Aldo Rossi si sono rifatti sotto anche per Pierre-Emerick Aubameyang visto che l'attaccante del Borussia Dortmund non andrà né al PSG né in Cina. Ultimo ma non meno importante, c'è la pista Nikola Kalinic, giocatore in uscita dalla Fiorentina molto apprezzato da Vincenzo Montella.

Capitolo centrocampo, questo pomeriggio Giuffredi incontrerà Percassi per trattare la cessione del suo assistito, Andrea Conti. Il terzino dell'Under 21 di proprietà dell'Atalanta vuole solo il Milan. Fassone e Mirabelli aspettano il via libera per piazzare l’affondo decisivo. Un altro colpo in arrivo è Lucas Biglia, sempre più lontano dalla Lazio e sempre più vicino ai rossoneri.

Anche dopo il clamoroso rifiuto di Donnarumma, il Milan non si ferma.