Milan, Mirabelli: "Non vendiamo Donnarumma. Ci siamo rimasti male per la sua risposta"

Massimiliano Mirabelli, zimbio.com

Dopo la rabbia e la delusione per la risposta di Donnarumma alla proposta di rinnovo del Milan, le attenzioni si spostano su un'altra questione: e adesso che succede? Il Milan lo vende o lo tiene fino alla scadenza del contratto a costo di tenerlo un anno lontano dai campi? Domane legittime e dubbi leciti a cui prova a dare una risposta in maniera chiara il d.s. del Milan Massimiliano Mirabelli.

In una lunga intervista al Corriere dello Sport, Mirabelli conferma quelle che erano le indiscrezioni delle ultime ore, anche legate alle indicazioni arrivate dalla Cina dal presidente Li Yonghong: "L'input della proprietà è di non accettare offerte, anche perché per noi Donnarumma non ha prezzo. Non lo vendiamo, per ora. Una cosa deve essere chiara: chiunque giochi nel Milan, chiunque accetti di venire al Milan, deve rendersi conto di che cosa significhi questa maglia e deve puntare al massimo obiettivo in ogni competizione. Mi guardo bene dall'essere presuntuoso: ma, a partire dall'Europa League, passando per la Coppa Italia e arrivando al campionato, in qualunque competizione scenderemo in lizza, dovremo puntare al traguardo più importante".

Donnarumma in Nazionale, zimbio.com

Mirabelli poi ammette che la risposta di Donnarumma non ha lasciato indifferente la nuova società: "Noi volevamo regalare un simbolo ai nostri tifosi e Gigio aveva tutto per diventarlo: avrebbe avuto la fascia di capitano e, francamente, l'offerta era enorme, considerata la sua giovanissima età e l'onere per il Milan: 25 milioni netti in cinque anni significano 50 milioni lordi a carico della società. Umanamente ci siamo rimasti male. Anche perché non c'è stata trattativa. Non è vero che durante l'incontro di giovedì c'è stata tensione con Raiola o che abbiamo litigato con lui. Le parti hanno preso atto della situazione e ognuno è andato per la propria strada. Stiamo amareggiati, come lo sono i nostri tifosi. E dico questo con il massimo rispetto per le scelte di Gigio e Raiola: ognuno è libero di fare ciò che crede. E adesso cerchiamo un portiere da Milan". Il Real Madrid sembra essere avanti rispetto a tutti per Donnarumma, ma occhio anche alla Juventus a cui Fassone non chiude le porte: "Juve su Donnarumma? Mi sarei stupito se Marotta avesse affermato il contrario. Marotta è molto abile. Se gli interessa un portiere noi siamo qui".