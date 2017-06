Milan, parla l'agente di Deulofeu: "Difficile che resti in Italia"

Source photo: corrieredellosport.it

Gerard Deulofeu sarà sicuramente uno dei pezzi pregiati di questo mercato estivo, che si prospetta ricco di colpi di scena ed emozioni. Reduce dalla positivissima esperienza al Milan, l'esterno della Spagna Under 21, in evidenza con la Roja durante gli attuali Europei di categoria, dovrà valutare il proprio futuro, conoscendo a breve la prossima destinazione. Intervistato in esclusiva da tuttomercatoweb.com, l'agente del ragazzo ha fornito una prima analisi della situazione, spegnendo in parte i sogni dei tifosi milanisti. Deulofeu, infatti, verrà probabilmente riscattato dal Barcellona, club che lo ha lanciato e pronto a sborsare all'Everton i 12 milioni della recompra.

"Io non posso esprimermi - ha detto Gines Carvajal - la decisione non spetta a me. Le parti in gioco sono Everton e Barcellona, saranno questi due club a decidere il futuro del ragazzo. Attualmente possiamo solo aspettare. Milan? Un'opzione molto difficile, attendiamo comunque i prossimi sviluppi". Parole non positive, per i rossoneri, che potrebbero dire prematuramente addio ad uno dei migliori giocatori della seconda parte di stagione. Abile a giocare su entrambe le fasce, il ragazzo di Riudaneres ha trovato la sua dimensione all'ombra della Madonnina, spaccando letteralmente le partite con i propri dribbling asfissianti ed i tagli in mezzo.

Nonostante la sua volontà, dunque, Deulofeu dovrebbe tornare al Barcellona, dove le chance di giocare si ridurrebbero notevolmente a causa dell'imprescindibilità tattica di Lionel Messi. L'esterno potrebbe però essere un'importante soluzione tattica per il neo-tecnico blaugrana Valverde, ben felice di accogliere in rosa un giocatore talentuoso e deciso a svoltare la propria carriera dopo una serie altalenante di prestazioni.