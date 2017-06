Milan, l'obiettivo è sempre Conti: l'agente oggi incontrerà i vertici dell'Atalanta

vivo azzurro

Nonostante il caso Donnarumma, il mercato del Milan va avanti per portare a casa gli obiettivi che si sono prefissati Mirabelli e Fassone. Uno di questi è Andrea Conti, andiamo a scoprire le ultime novità in merito.

L'Atalanta per il suo terzino chiede 28-30 milioni, dall'altra parte la dirigenza rossonera propone 23 milioni di euro. Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, la dirigenza di via Aldo Rossi, per arrivare alla cifra richiesta da Percassi, sta pensando di aggiungere una contropartita tecnica. Tra i giocatori che piacciono a Gasperini ci sono Kucka, Paletta, Vido e Raoul Bellanova, terzino classe 2000 del settore giovanile milanista. Perchè oltre a pensare al mercato in entrata, Il Milan vuole e deve sfoltire la rosa in vista del raduno di inizio luglio, o al massimo, prima dell'inizio della stagione.

Per il Corriere della Sera, oggi Mirabelli tenterà la stretta finale per arrivare ad Andrea Conti, complice anche l'aiuto dell'agente del terzino, Mario Giuffredi, che prima parlerà con i vertici bergamaschi per cercare di convincerli a lasciar partire il giocatore. Se l'incontro dovesse andare bene, l’operazione potrebbe essere in dirittura d’arrivo.

Il ragazzo vuole trasferirsi a tutti i costi al Milan. Il contratto è già pronto da diverse settimane ovvero un quinquennale da 2 milioni netti a stagione più bonus. Gasperini dal canto suo vorrebbe trattenerlo, ma Conti si è ormai deciso e vuole solo vestire la maglia rossonera.