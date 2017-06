Milan, missione per Montella: il tecnico rossonero a Castellammare dai genitori di Donnarumma

Daily Milan

Il Milan non ci sta e sta provando il tutto per tutto per far cambiare idea a Gigio Donnarumma: dopo una settimana esatta dalla conferenza di Fassone, il quale aveva annunciato la decisione di non rinnovare del portiere, il club rossonero vede ancora un piccolo spiraglio per mutare il pensiero del ragazzo.

In campo è sceso addirittura Vincenzo Montella: l'allenatore del Milan, nella giornata di ieri, in vacanza a Castellammare di Stabia con la propria famiglia, ha deciso di incontrare i genitori di Gigio Donnarumma per parlare della questione del rinnovo di contratto. A riportare la notizia è stato il giornale Metropolisweb.it con tanto di foto.

Inoltre, il giornale che opera sul territorio campano, ha raccontato il dialogo tra Vincenzo Montella e papà Alfonso. Il tecnico del Milan ha spiegato ai genitori di Gigio come il portiere classe 99 sia ancora al centro del progetto dei rossoneri. Dal canto suo, il padre dell'estremo difensore ha confermato come il ragazzo sia tifoso del Milan da sempre, come non si sia mai immaginato lontano da San Siro. Il Mattino in edicola quest'oggi aggiunge anche un paio di frasi che Montella avrebbe detto al padre di Gigio Donnarumma: "Mi dispiace per questa situazione, qualsiasi sia la decisione di Gigio io non la critico. Ora deve pensare a sé stesso e non deve lasciarsi condizionare dalle troppe voci. Tanto la gente parla sempre".

Ora bisognerà aspettare il rientro di Donnarumma dalla Polonia, dove è impegnato con l'Under 21 nell'europeo di categoria. Una volta tornato, Gigio dovrà fare chiarezza su tutta questa complicata vicenda. In casa Milan cresce l'ottimismo sul rinnovo e la dirigenza è al lavoro per cercare di trovare una soluzione positiva alla vicenda. Ora però bisognerà trovare un'intesa anche contrattuale. Intanto Mirabelli ha bloccato ogni trattativa per il nuovo portiere.