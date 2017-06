Milan - Conti, parla l'agente dopo il summit con Percassi: "Sono soddisfatto"

In attesa di capire se Donnarumma cambia idea, il mercato del Milan non si ferma con Massimiliano Mirabelli e Marco Fassone che continuano a lavorare per rinforzare la rosa di Vincenzo Montella. Il nome su cui si stanno concentrando i dirigenti rossoneri è quello di Andrea Conti. Una trattativa che, fino ad oggi, era in stand-by per la resistenza dell'Atalanta, ma grazie all'incontro tra l'agente del terzino e la famiglia Percassi la trattativa pare che sia sbloccata come ha ammesso lo stesso Mario Giuffredi: "Sono soddisfatto sicuramente. Percassi fa il suo lavoro, ma sicuramente stiamo lavorando in direzione positiva, si incontreranno le due società, c’è ancora da lavorare".

Quindi ora le due dirigenze dovranno vedersi per chiudere, almeno si spera e secondo Luca Marchetti, noto giornalista esperto di calciomercato si l'affare si chiuderà entro dieci giorni: "Conti? Atalanta disposto a venderlo, si chiude entro 10 giorni". L'agente ha appreso con soddisfazione l’intenzione dell club orobico di scendere sotto i 25 milioni di euro per concludere la trattativa, cifra molto vicina a quella proposta dai rossoneri (23). L'ccordo tra il Milan e il suo procuratore è già sul tavolo da alcune settimane ovvero quinquennale a due milioni all’anno.

Entro due settimane, il sogno di Andrea Conti sarà forse realtà.