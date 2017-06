Milan - Donnarumma rompe il silenzio ma per confermare la fiducia in Mino Raiola

twitter

Gigio Donnarumma, verebbe da dire finalmente, rompe il silenzio, ma non come si aspettavano in via Aldo Rossi: direttamente dal raduno a Cracovia, dove il portiere è impegnato con la Nazionale under 21 per l'europeo di categoria, smentisce l'ipotesi di rottura con Mino Raiola come chiedevano alcuni tifosi e come ha riportato il Quotidiano Sportivo questa mattina: "Con Raiola ieri, oggi e domani" .

Una decisione legittima, ma è un tweet che ha fatto arrabbiare nuovamente i tifosi del Milan. Ai supporter rossoneri non è piaciuto che Donnarumma abbia trovato il tempo di dare fiducia al proprio procuratore, ma non ha ancora fatto sapere nulla a Fassone e a Mirabelli in merito di un suo ripensamento al no per il rinnovo del contratto.

Dai tifosi, alla dirigenza, tutti aspettano di sentire parlare Gigio Donnaruma in merito a questa spinosa situazione. Dopo la rottura e il successivo disgelo con i vertici del Milan, Fassone e Mirabelli aspettano un segnale dal giovane ragazzo. O una conferma di quanto ha detto Raiola una decina di giorni fa, o un ripensamento e la volontà di firmare il rinnovo con la squadra che lo ha fatto conoscere al mondo.

Gigio Donnarumma manda un segnale chiaro, ma quando arriverà quello sul rinnovo?