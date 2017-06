Milan, Donnarumma verso il rinnovo: entro domenica incontro tra Raiola e Fassone - gettyy

In casa Milan continua a tenere banco il caso Gigio Donnarumma con il rinnovo di contratto ancora da definire con il club rossonero. Andiamo a scoprire le ultime novità in merito.

Ieri il portiere è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro dalla Nazionale Under 21 con Di Biagio, ma non ha voluto parlare del suo futuro: "Al Milan penserò dopo l’Europeo". Nonostante ciò, Donnarumma vuole rimanere al Milan, supportato dalla famiglia che spinge per il prolungamento del contratto del giovane ragazzo anche per riattivare l’immagine dell'estremo difensore classe 99', attaccato pubblicamente da più fronti in questi giorni. Inoltre la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, afferma che Gigio ieri sera avrebbe avuto un contatto con i dirigenti di via Aldo Rossi a cui ha confermato di essere legato a questi colori. I vertici del club sono tornati a respirare un clima di grande ottimismo, come ha confermato lo stesso Massimiliano Mirabelli ieri notte a Sky Sport: "Non è un affare di stato e neanche una trattativa. Vorremmo che fosse una favola con un lieto fine. Siamo tranquilli e fiduciosi".

Anche Mino Raiola si è deciso a fare marcia indietro rispetto alla presa di posizione di qualche settimana fa. L'agente italo olandese tra oggi e domenica incontrerà Marco Fassone per discutere del prolungamento del suo assistito, verrà anche stabilita l'entità della clausola rescissoria che un club dovrà pagare se vorrà in futuro strappare il ragazzo alla squadra rossonera. Poi si dovrà aspettare che Donnarumma rientri in Italia dalla Polonia così che la situazione sul suo rinnovo si sblocchi definitivamente con la tanto attesa firma.

Il condizionale è d'obbligo, ma Donnarumma ha espresso la sua volontà cioè rinnovare il suo contratto con il Milan.