Milan: l'agente di Biglia "chiama" i rossoneri

Lucas Biglia ed il Milan si riavvicinano. Dopo le ultime settimane abbastanza congelate a causa dell'ostracismo del presidente Claudio Lotito, la società rossonera sta cercando di limare la distanza tra le parti, convincendo il patron ed assicurandosi così un regista esperto e tra i migliori nel suo ruolo. Intervistato in esclusiva dal Messaggero, l'agente del mediano Enzo Montepaone ha espresso la decisa volontà di andare via dalla Lazio: "Lucas ha già parlato un mese fa con la Lazio - ha detto - dichiarando di voler andare via. C'è una trattativa con il Milan e noi siamo in attesa che le due società trovino un accordo definitivo, so che stanno parlando per trovare una soluzione, noi aspettiamo, anche perché c'è pure una possibilità di andare in Inghilterra, ma di più non posso dire".

Una pista inglese, dunque, nel futuro di Biglia, che sicuramente cercherà di andar via dalla Lazio. Una situazione non facile, dunque, per Lotito, ancora una volta costretto al pugno di ferro con uno dei suoi assistiti, come già capitato con Goran Pandev, allontanatosi dal club capitolino in maniera non troppo serena. La soluzione più indicata, per Biglia, sarebbe comunque quella rossonera, come evidenziato anche dall'agente di mercato: "Sono Lazio e Milan che stanno parlando e che devono trovare un accordo finale, ad ogni modo io sarò in Italia la prossima settimana e speriamo che tutto si risolva in breve tempo".