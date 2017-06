Milan, Ternana in sede per Plizzari: il portiere rinnoverà con i rossoneri prima di andare in prestito

Alessandro Plizzari, giovane portiere in forza al Milan. Fonte foto: MilanEye

Si sta delineando la strategia del Milan per quel che riguarda la difesa dei pali nella stagione in procinto di scattare. Intorno al punto interrogativo presente sul nome di Gianluigi Donnarumma - e sulla decisione di Gigio ruoteranno le strategie per il mercato in entrata - molto altro sta accadendo.

Dopo il rinnovo di Marco Storari, il club di Via Aldo Rossi ha deciso di liberarsi del rientrante Gabriel - deludente la sua esperienza a Cagliari - e di mandare in prestito il giovane prodigio Alessandro Plizzari, desideroso di giocare per acquisire minuti ed esperienza. Mentre la destinazione SPAL sembra quella più probabile per il portiere brasiliano, accanto al nome di Plizzari sono stati accostati diversi club. D'altronde, le prestazioni del classe 2000 nel corso del mondiale Under 17 hanno fatto drizzare le orecchie a mezza cadetteria, con diversi direttori sportivi che hanno fiutato un affare in stile SPAL con Meret.

In parallelo alla cessione in prestito di Plizzari, Fassone e Mirabelli stanno lavorando anche al rinnovo del 'millennial', che come da normativa, prima del compimento del diciottesimo anno d'età non può firmare contratti superiori ai tre anni. Dunque sarà triennale e poi prestito per Plizzari, nelle ultime ore molto vicino alla Ternana.

Nel pomeriggio infatti, Luca Evangelisti, direttore sportivo della Ternana, è stato ricevuto da Fassone e Mirabelli nella sede rossonera di Casa Milan. La Ternana ha ribadito la forte volontà di puntare sul ragazzo per la prossima stagione di B e il Milan ha promesso di fatti Plizzari ai rossoverdi. Prima di tutto però, Plizzari firmerà il rinnovo con il Milan legandosi al club per ulteriori tre stagioni. Il futuro della porta rossonera, sembra essere in buone mani.