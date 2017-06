Milan, incontro con l'Atalanta per chiudere l'affare Conti

gazzetta

Il Milan sta per chiudere l'ennesimo colpo di mercato: in questo momento Marco Fassone, come comunicano i colleghi di Milanews, sta incontrando Percassi per limare gli ultimi dettagli per Andrea Conti. Il terzino classe 94', per bocca anche del suo agente, ha fatto sapere di non voler più continuare all'Atalanta, ma bensì di trasfersi a Milano sponda rossonera. Le due società avrebbero trovato un accordo sulla base di 24 milioni di euro con il Milan che ha deciso di rinunciare al loro 30% di futura rivendita del 22enne atalantino Andrea Petagna. Qualora l’incontro dovesse andasse bene, non è escluso che COnti possa svolgere già domani le visite mediche per poi firmare il tanto atteso contratto con il Milan.