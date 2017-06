Milan, Borini a Milan TV: "Pronto a giocare dove deciderà Montella"

Marco Fassone e Fabio Borini, acmilan.com

Fabio Borini sta vivendo le sue prime ore da giocatore del Milan. L'attaccante è arrivato dal Sunderland con la formula del prestito con obbligo di riscatto. La cifra complessiva dell'operazione dovrebbe aggirarsi sui 6 milioni di euro. Borini, 26 anni, arriva a Milanello per offrire un'alternativa a Montella, pronto a poterlo utilizzare in ogni ruolo del proprio attacco.

La conferma arriva anche da parte dello stesso giocatore, con le prime parole rilasciate in esclusiva a Milan TV: "Tranne in porta e difesa (ride, ndr), poi posso fare tutto. Quello che necessita la squadra io cerco di fornirlo. Ho imparato in Inghilterra questa mentalità. Montella? Sì, ci siamo chiamati dopo che il trasferimento è diventato sicuro. Mi ha dato fiducia dicendomi che era davvero contento. La mia voglia? Tantissima, avrei iniziato anche oggi pomeriggio. Devo attendere solo un paio di giorni, non vedo l'ora. Milan sogno che si realizza? Sì, un sogno diventato realtà. Ora si inizia a lavorare. Obiettivi personali? Non si rivelano mai. Non li ho mai detti, non per scaramanzia ma per automotivazione personale. Sarà una annata importante. Tornare in Europa è il primo passo, anche attraverso i preliminari".

Ci sarà tempo per conoscere i nuovi compagni e apprezzare al meglio tutte le strutture rossonere: "Incontrato qualche ex compagno? No, non ho ancora parlato con nessuno. Ho scambiato qualche parola solo con famiglia e amici. Sono molto riservato su queste cose. Inizio a capire ciò che sta succedendo. Guardando il museo, capisco quanto sia grande questo club e non posso che esserne onorato. Vedere tutte quelle Champions da così vicino fa sempre una certa sensazione, sono il trofeo più ambito da ogni giocatore. Milanello? Un bel centro. Campi ottimi, strutture consone al blasone della società. Dovrò sfruttarle per migliorarmi". Veloce battuta anche sui test fisici di Borini che hanno stupito i medici del Milan: "Mi sono preparato bene in estate e i test hanno dato le risposte giuste". Borini, però, non sarà l'ultimo arrivo in casa rossonera per questa sessione di mercato: sono caldissime le piste Conti e Calhanoglu.